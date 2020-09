Els trens que es mouran amb el sol

Duplicar l'oferta de transport públic

Trens moguts amb el sol

Vehicles de baixes emissions i substitució de calderes

El compromís d’FGC amb la sostenibilitat es recull en un apartat del web corporatiu i s'exemplifica amb projectes com l' ecocalculadora incorporada a la cerca de desplaçaments.FGC té en marxa diverses actuacions destinades a multiplicar per dos l’actual oferta de transport i passar de 120 a 250 milions de viatgers anuals. Es pretén fomentar un veritable canvi modal i la transferència d’usuaris del vehicle privat cap al transport públic col·lectiu. La companyia explica que són projectes clau per a una estratègia de descarbonització de la mobilitat i descontaminació i descongestió de les ciutats i entorns urbans.Actualment, FGC té una capacitat de transport de 120 milions de viatges l’any a les línies metropolitanes i Lleida-La Pobla. Les actuacions previstes permetran incrementar aquesta capacitat fins als 175 milions de validacions anuals, amb actuacions com la incorporació dels nous trens i la millora de freqüències a la línia Barcelona-Vallès, l'any 2021, i la reconfiguració del servei Llobregat-Anoia, el 2023.Més enllà de les línies metropolitanes actuals -formades per 189 km i 81 estacions-, es preveu augmentar la capacitat de transport en 75 milions de viatges l’any més, amb projectes com la Raeroport, el nou servei de tren llançadora entre el centre de Barcelona i l'aeroport del Prat. FGC estima captar una demanda superior als 7,5 milions de viatgers des del moment de la seva posada en servei amb un potencial per créixer més enllà dels 10 milions.També destaca el perllongament entre Plaça Espanya i Gràcia, que suposarà la connexió entre les línies metropolitanes del Vallès i del Baix Llobregat, amb increment de la capacitat de transport de 60 milions de viatges/any. Finalment, el futur tren tramvia del Camp de Tarragona beneficiarà més de 2 milions de viatgers anuals ja en la seva primera fase, amb un potencial d’arribar posteriorment fins a 5 milions.El compromís d’FGC amb la sostenibilitat es recull en aquest complet apartat del web corporatiu i es constata també amb la pròpia activitat de la companyia, que compta des de fa dos anys amb l’Agenda d’Acció Climàtica 2030. Una de les principals accions de l’agenda és la reducció de la petjada de carboni per contribuir a una societat més neta. En aquest sentit, FGC ja ha aconseguit disminuir un 72% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, gràcies a la compra d’energia elèctrica d’origen renovable.En un pas més per refermar el seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, aquest 2020 un 25% de l’energia consumida procedeix de plantes solars. L'avanç es completarà l'any vinent ja que l’empresa té contractada tota l’electricitat perquè el 100% de l’energia que mogui els trens d’FGC sigui d'origen solar.L'Agenda està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i amb el Compromís d’Acció Climàtica del Govern, que preveu assolir la neutralitat de carboni abans de 2050, una fita que Ferrocirarils es planteja aconseguir al 2030. Precisament, FGC va ser una de les més de 150 empreses de tot el món que el 19 de maig es va adherir a la declaració del Pacte Mundial de les Nacions Unides per reclamar als governs una acció climàtica ambiciosa per arribar a una economia de carboni zero, inclusiva i resilient. La declaració insta els responsables polítics a impulsar una recuperació post pandèmia basada en una economia sense carboni i avançar cap a l’emissió zero molt abans de 2050.FGC desenvolupa altres línies complementàries centrades en la transició cap a un consum intensiu d’energies renovables i la gestió de recursos basada en criteris d’economia circular.En aquest sentit, l’empresa té prevista la substitució de maquinària de treball per d’altres de zero emissions; el canvi de les actuals calderes de gas per d’altres de fonts renovables; la substitució de la flota per vehicles de baixes emissions (actualment el 21% de la flota de vehicles a les línies metropolitanes és elèctrica o híbrida i s’assolirà el 100% l’any vinent), i la reducció de l’ús del gasoil en les locomotores de mercaderies amb l’entrada en servei de locomotores mixtes.A més, FGC està realitzant la substitució progressiva de l’actual enllumenat per llums de baixes emissions. Actualment, ja el 48% de les estacions disposen de llums LED i s’arribarà al 100% l’any 2021.