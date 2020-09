Els Mossos desnonen una dona amb quatre menors al barri del Besòs de Barcelona

[11:38] 🔴 SEGUIM RESISTINT



‼️ Continuem a Carrer Tolosa 1 defensant a la Carmen i a les seves filles d'aquesta injustícia



✊ Apropeu-vos a donar suport!#ForçaSindicat pic.twitter.com/hmeR1gsjV0 — Sindicat d'Habitatge de la Verneda i la Pau (@SHVernedaLaPau) September 15, 2020

Els Mossos d'Esquadra han facilitat aquest dimarts al migdia l'execució d'un desnonament al barri del Besòs de Barcelona. Al pis hi vivien la Carmen i els seus quatre fills menors d'edat, que ara s'han quedat sense cap alternativa habitacional. La família va ocupar l'immoble fa deu mesos després de veure's obligada a marxar de la Mina.El desallotjament estava previst per a dos quarts de dotze però les unitats antiavalots de la policia catalana han arribat a l'immoble una hora abans. Tot i la presència de desenes de persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de la Verneda i la Pau, la mobilització no ha aconseguit aturar el llançament.El pis és propietat de l'Institut Català del Sòl i estava buit abans que la Carmen l'ocupés fa deu mesos. El sindicat explica que la interlocució per trobar una solució al cas ha estat amb Prohabitatge. Segons asseguren fonts del sindicat, el col·lectiu va proposar ajornar un mes el desnonament per donar temps a la Carmen i els seus fills de buscar alguna solució, després que la família es veiés obligada a marxar de la Mina i ocupar el pis del Besòs.La resposta, però, va ser negativa i avui s'ha executat el desnonament. Segons asseguren les mateixes fonts del sindicat, durant el desallotjament no hi ha hagut presència de serveis socials i per això qualifiquen el desnonament d'"il·legal".Ara expliquen que la família no disposa de cap alternativa habitacional i estan a l'espera que l'Ajuntament de Barcelona ofereixi alguna alternativa temporal.

