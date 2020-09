Barcelona amplia el cribratge del Raval després d'un matí poc concorregut

El cribratge massiu que ha començat a les 10 hores d'aquest dimarts al Casal de Gent Gran Josep Tarradellas per a quatre seccions censals del barri del Raval finalment s'ha ampliat a tot el Raval Nord després d'un matí poc concorregut, amb alguns moments en què no hi havia ningú fent cua.Algunes de les persones que s'han fet la prova PCR han coincidit en explicar a l'ACN que els preocupa que hi ha joves que no segueixen les recomanacions que es fan per evitar la propagació de la Covid-19 mentre que d'altres han apuntat que les proves s'haurien d'haver fet abans.La previsió a Barcelona és realitzar 1.500 PCR al Raval entre dimarts i dijous i 1.200 a la Trinitat Vella el cap de setmana.Aquest dimarts a la tarda l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la consellera de Salut, Alba Vergés, compareixeran en roda de premsa per informar sobre el cribratge al Raval.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor