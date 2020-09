EL PSOE tombarà la iniciativa de Podem perquè el CIS pregunti per la monarquia

El PSOE tombarà la Proposició No de Llei (PNL) presentada per Unides Podem al Congrés perquè el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) pregunti sobre la monarquia espanyola. La portaveu socialista, Adriana Lastra, ho ha anunciat en una roda de premsa on ha defensat que el CIS és un organisme "independent".Per la seva banda, el secretari primer de la mesa del Congrés i diputat d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha recordat al PSOE que molts dels seus votants són republicans i aposten per la "transparència" i que cal tractar la corona de "manera republicana": "No pot viure d'esquenes a l'opinió pública". En aquest sentit, ha dit que és "increïble" que "en ple segle XXI" el CIS "encara pugui contribuir a la opacitat".Durant la seva compareixença, Pisarello ha insistit que la ciutadania ja es pregunta sobre la monarquia i que cal que aquesta institució se sotmeti al control parlamenti, perquè "és una monarquia parlamentària". També ha defensat que cal acabar "amb uns privilegis que són inadmissibles en ple segle XXI".

