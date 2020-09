Barcelona recorrerà al TC l'arxivament de la querella contra el jutge de Puig Antich

L'Ajuntament de Barcelona recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) l'arxivament dictat per l'Audiència de Barcelona de la querella per delicte de lesa humanitat contra l'advocat Carlos Rey. El 1974 era el jutge militar que va signar la sentència contra Salvador Puig Antich, l'últim pres polític executat a garrot vil pel franquisme.L'anunci l'ha fet el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, a la comissió municipal d'aquest dimarts. Serra ha justificat la decisió per la necessitat d'esgotar la ia de la justícia espanyola abans de recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans.La interlocutòria de l'Audiència de Barcelona, que és ferma, exposa que el delicte de lesa humanitat no prescriu però la Llei d'amnistia aprovada el 1977 impedeix investigar violacions dels drets humans anteriors a aquest any. El jutge reconeix que "pot ser" que aquesta llei no satisfaci "els drets de tots i sobre tots de les víctimes" del franquisme però desestima la pretensió de les germanes de Puig Antich i l'Ajuntament de Barcelona de procedir penalment contra Rey.Serra ha recordat que la de Puig Antich és una de les 1.700 penes de mort executades a Barcelona durant la dictadura i que van ser un miler els barcelonins sentenciats pel Tribunal d'Ordre Públic. "Va ser un règim construït sobre la repressió", ha defensat Serra,El regidor també ha celebrat que el govern espanyol aprovi aquest dimarts l'avantprojecte de la llei de memòria democràtica però ha assegurat que l'Ajuntament de Barcelona vol anar "més enllà". "Investigar és una obligació democràtica, no investigar és una il·legalitat", ha assegurat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor