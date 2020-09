La PDE compleix avui 20 anys enmig de noves amenaces sobre l'Ebre

🗓#TalDiaComAvui de l’any 2000 es creava la Plataforma en Defensa de l'Ebre @PDE per oposar-se al Pla Hidrològic Nacional #Aznar



Gràcies a la constant tasca de pressió i coordinació, l'any 2005 la plataforma rebria la Creu de Sant Jordi.



🔗https://t.co/PZxDX4eGDb

📷Ebre Digital pic.twitter.com/HmtYNLe4yX — Museu d'Història (@mhistoriacat) September 15, 2020

El 15 de setembre de l'any 2000, avui fa vint anys, es constituïa, a Tortosa, la Plataforma en Defensa de l'Ebre per lluitar contra el Pla Hidrològic Nacional (PHN) que impulsava el govern de José María Aznar i que preveia transvasar l'aigua del riu al País Valencià, Múrcia i Almeria, amenaçant els ecosistemes del Delta. El PHN comptava, inicialment, amb el suport de CiU, que governava la Generalitat, però el gran moviment que va saber liderar a les Terres de l'Ebre i les complicitats guanyades arreu amb una mobilització constant van aconseguir canviar-ho i finalment el PHN es va derogar.Sobre la base de l'antiga Coordinadora Antitransvasament, nascuda per aturar el minitransvasament de l'Ebre cap al Camp de Tarragona, i activistes procedents d'altres lluites, naixia un nou moviment transversal, des del punt de vista social i ideològic, que no només va ser capaç d'aglutinar sectors molt diversos en defensa del territori al voltant del revolucionari concepte de la nova cultura de l'aigua, sinó que va contribuir decisivament a construir la que avui es coneix com a identitat ebrenca.La trobada va finalitzar, de forma totalment espontània, amb una manifestació de centenars de persones pels carrers de Tortosa cridant a l'uníson el crit de guerra que ha vingut a plasmar simbòlicament l'esperit de el moviment: l'omnipresent "Lo riu és vida".Fa dos anys, per celebrar l'arribada del moviment a la majoria d'edat, la Plataforma en Defensa de l'Ebre va impulsar diversos actes de celebració, així com la renovació del logotip, -l'icònic nus antitransvasista- així com la presentació d'una cançó d'homenatge creada per Pepet i Marieta.Ara, pels 20 anys, i enmig d'un context marcat per la crisi pel coronavirus i les mesures sanitàries de contenció amb què hem de conviure, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha decidit convocar la ciutadania a través de les xarxes socials i reviure els moments més emblemàtics del moviment.Així, la PDE demana que tothom comparteixi el seu missatge de celebració a les xarxes: "Degut a la pandèmia no podem celebrar-ho com voldríem, per això us convidem a què el 20 de setembre ens acompanyeu brindant, ballant, xalant… per l’aniversari, feu una foto o vídeo i compartiu-la a les vostres xarxes etiquetant-nos instagram @Plataforma_Defensa_Ebre o twitter @pde", han exposat a través d'un breu comunicat.L'aniversari, però, arriba en un moment en què la lliuta antitransvasista no ha cessat. El passat 7 d'agost el Consell de Ministres va autoritzar el transvasament temporal de l'Ebre a Santander. La mesura per traspassar 4,99 hectòmetres cúbics de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre a la del Cantàbric Occidental ha de servir, segons detallaven des del Consell de Ministres, "per cobrir les necessitats de proveïment de Santander i les zones limítrofes, un cop esgotats els recursos dels sistemes de proveïment propis".El projecte ha aixecat, com era d'esperar, els recels al territori. Des de les Terres de l'Ebre es denuncia que qualsevol extracció d'aigua del riu és una afectació per al tram final de l'Ebre, que a hores d'ara necessita més cabals i sediments per fer front al problema, cada cop més evident, de regressió del Delta de l'Ebre.El passat 13 de juliol es va reunir a Amposta el front institucional d'alcaldes, que es comprometien "a seguir minuciosament i oposar-nos a l'aprovació de qualsevol detracció d'aigua que es realitzi a la Conca hidrogràfica de l'Ebre mentre no tinguem assegurada la pervivència física del Delta i el bon estat ecològic de l'aigua del tram final del riu".

