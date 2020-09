Catalunya té 17 grups escolars confinats per 115 positius entre alumnes i professionals

Els centres escolars catalans tenen 17 grups confinats amb 70 positius per Covid-19 confirmats entre professionals i 45 més entre els alumnes, segons les dades actualitzades per la secretària general d'Educació, Núria Cuenca.En total hi ha 275 professionals i 338 alumne en quarantena i un total de quatre centres escolars tancats, després que als tres coneguts aquest dilluns s'hi hagi sumat una llar d'infants privada de Barcelona per un positiu en un alumne.Dels 17 grups confinats, quatre són a Barcelona ciutat: un grup de l'Institut Pedralbes, el grup de 20 infants de la llar d'infants Tintín i els dos grups de segon de batxillera del Benjamin Franklin que es van conèixer el passat divendres.A Tarragona hi ha dos grups confinats, un a l'Institut Jaume I de Salou i un a P4 a l'Escola Pau del Clos de Tarragona. També hi ha dos grups a la Catalunya Central, el primer en la Llar d'infants Diví Pastor d'Igualada i el segon a la Blancaneus de Torelló.Al Maresme i el Vallès Oriental hi ha cinc grups confinats: un a l'escola bressol municipal els Pinetons de Mollet, un altre a l'escola bressol municipal el Teler de Granollers, un a l'escola Ponent de Granollers i dos a l'escola privada Hammelin de Montgat.Al Vallès Occidental hi ha un grup confinat a l'escola 25 de setembre de Rubí, a Badalona un més al centre concertat Fluvià i finalment a Girona n'hi ha dos grups, un a l'escola Maristes i un segon al centre Taialà. Cuenca ha explicat que aquest mateix dimarts s'estan fent proves PCR en aquest centre, fins on s'ha desplaçat una unitat mòbil.Pel que fa als centres tancats, són l'escola Ridolaina de Montellà i Martinet, el centre Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts i la llar d'infants Tintín de Barcelona per casos de covid, metnre que l'Institut Escola Antoni Ubach de Terrassa continua tancat a l'espera de solucionar el problema de la plaga de vespes.A continuació, els 15 centres educatius que tenen grups confinats:- Benjamin Franklin (Barcelona)- Institut Pedralbes (Barcelona)- Llar d’Infants Tintín (Barcelona)- Institut Jaume I (Salou)- Escola Pau del Clos (Tarragona)- Llar d'infants Diví Pastor (Igualada)- Llar d’infants Blancaneus (Torelló)- Escola Bressol Municipal els Pinetons (Mollet)- Escola Bressol Municipal el Teler (Granollers)- Escola Ponent (Granollers)- Escola Privada Hammelin (Montgat)- Escola 25 de setembre (Rubí)- Centre Concertat Cultural Fluvià (Badalona)- Maristes (Girona)- Escola Taialà (Girona)

