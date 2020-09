La vacuna russa causa efectes secundaris en el 14% dels voluntaris

Un 14% dels voluntaris que han participat en els assajos clínics posteriors al registre oficial de la vacuna russa contra el coronavirus, Sputnik V, han patit efectes secundaris com febre o dolor muscular, segons ha informat el ministre de Sanitat rus, Mikhaïl Murashko."Van ser vacunades més de 300 persones. Un 14% d'ells tenen queixes menors de debilitat, dolors musculars menors durant el dia i alguna vegada tenen febre", ha dit Murashko, en una compareixença davant la premsa russa.El ministre ha subratllat que aquest tipus de complicacions són previsibles i "estan descrites a les instruccions". A més, ha explicat que tres grans fabricants s'han unit a la feina sobre la vacuna Sputnik V."En paral·lel està en marxa la producció industrial d'una gran quantitat de dosis de la vacuna, incloses formes liofílicas i líquides. Fins a la data, tres grans fabricants treballen en aquesta àrea. La tasca avança d'acord amb el full de ruta", ha indicat.L'11 d'agost el Centre d'Epidemiologia i Microbiologia Nikolái Gamaleya va registrar oficialment la vacuna russa Sputnik V , que es produirà amb la cooperació de Fons d'Inversió Directa de Rússia (RFPI).Segons els desenvolupadors, la vacuna russa ha demostrat una immunogenicitat estable i protegirà contra el nou coronavirus per un termini de fins a dos anys. A principis de setembre van començar els assajos posteriors al registre de la vacuna, en els quals participaran uns 40.000 voluntaris, segons informa l'agència de notícies russa Sputnik.El director de l'RFPI, Kiril Dimitriev, ha dit que el fons va rebre sol·licituds de més de 20 països per adquirir 1.000 milions de dosis d'aquesta vacuna. Dimitriev ha explicat que Rússia ha tancat acords per produir-la en cinc països, en els quals les capacitats disponibles permeten obtenir fins a 500 milions de dosis l'any.

