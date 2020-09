Fernando Simón vola en globus per al programa «Planeta Calleja»

Jesús Calleja, en un programa de Cuatro

Fernando Simón, un dels rostres més populars de la pandèmia a l'Estat, protagonitzarà un capítol del programa d'entreteniment de Jesús Calleja. Així ho ha relevat el Diario de Mallorca , que ha caçat l'epidemiòleg volant en globus aerostàtic per l'illa amb l'equip de gravació.El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries ja no va comparèixer aquest dilluns davant els mitjans de comunicació i al seu lloc ho va fer la secretària d'Estat de Sanitat. Preguntada per l'absència de l'epidemiòleg, Silvia Calzón va respondre que estava "gaudint d'unes merescudes vacances", fet que va provocar nombroses crítiques pel context epidèmic àlgid actual.Segons el rotatiu mallorquí, Simón va arribar a l'illa el cap de setmana passat per participar en la gravació d'una nova entrega de Planeta Calleja , el programa de Cuatro en el qual el presentador convida personalitats a practicar un esport extrem. El rotatiu balear també explica que el rodatge es va allargar, fet que hauria impossibilitat que Simó arribés a temps a la seva cita habitual amb els mitjans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor