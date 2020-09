Messi es converteix en el segon futbolista milmilionari

Leo Messi és el segon futbolista milmilionari de la història. Ho publica la revista Forbes, que assegura que el capità del Barça ha superat els mil milions de dòlars en ingressos durant la seva carrera. El primer va ser Cristiano Ronaldo, que hi va arribar pel juny d'aquest mateix any.L'argentí encapçala també la llista dels futbolistes més ben pagats del 2020 per davant del portuguès i Neymar (PSG). La publicació xifra en 126 milions de dòlars els guanys actuals del '10' blaugrana, 92 d'ells en forma de el salari que rep per part del seu club i la resta en publicitat (34), i avantatja Cristiano Ronaldo en set milions, encara aquest guanya més en acords publicitaris (47).El podi el completa el brasiler Neymar, que no arriba als 100 milions de dòlars (96), però que dobla el quart, el seu company al Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, que suma 42 milions. L'egipci Mohamed Salah (Liverpoool) completa el Top-5 amb 37 milions.A més, sorprèn la vuitena plaça en aquesta llista de el gal·lès Gareth Bale, que amb prou feines juga amb el Reial Madrid, però el seu salari (23 milions) el fa estar entre els millors pagats.

