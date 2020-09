Les multes de la Zona de Baixes Emissions trauran de la circulació un màxim de 15.000 vehicles

Barcelona activa aquest dimarts les multes als vehicles més contaminants que circulin per la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Actualment, segons ha informat el regidor d'Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia, encara circulen per la zona restringida 15.000 vehicles sense el distintiu ambiental de la DGT. Ara, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) hauran de comprovar quins d'aquests poden seguir fent-ho per gaudir d'alguna excepció de la normativa i quins seran sancionats. Seran, doncs, 15.000 vehicles com a màxim els que deixaran de circular per la ZBE amb l'activació de les sancions. La ZBE també veta la circulació de vehicles contaminants en alguns punts de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.Les multes oscil·len entre els 100 i els 500 euros en funció de la infracció i el tipus de vehicle, havien d'aplicar-se inicialment a l'abril però la situació d'estat d'alarma i la pandèmia van portar a ajornar les sancions. En cas de reincidència poden incrementar un 30% respecte del mínim.Durant l'estiu s'han fet avisos per carta als infractors amb l'objectiu de conscienciar i donar marge d'adaptació abans de començar a multar. En total, els darrers mesos s'han enviat més de 10.000 cartes d'avís als propietaris de vehicles sense distintiu ambiental de la DGT i durant l'estiu s'han tornat a obrir les oficines presencials d'atenció a l'usuari.A partir d'aquest dimarts hi haurà una vintena de punts de la ciutat amb 70 càmeres que faran la lectura de matrícules i detectaran així si hi ha infractors. També hi haurà prop d'una trentena de vehicles del cos repartits per la ciutat que faran lectura de plaques automàtica amb la mateixa finalitat.Els vehicles afectats per les restriccions de circulació són els que no tenen dret a cap distintiu ambiental de la DGT (0, Eco, C i B) i, per tant, no poden circular per l'àmbit de la ZBE entre les 7 i les 20h els dies feiners. Per contra, poden circular per la ZBE sense problema tots els vehicles amb algun tipus d'etiqueta ambiental, independentment de l'horari i dia que ho facin.A banda, el nou calendari sancionador no afecta a furgonetes i vehicles pesants com camions i autocars sense distintiu ambiental, que gaudiran d'una moratòria de diversos mesos. També podran gaudir d'una moratòria motos o cotxes d'autònoms amb rendes baixes que utilitzen el vehicle per treballar.Els vehicles vetats per la ZBE són els cotxes i les motocicletes i ciclomotors als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT. És a dir, cotxes de benzina anteriors a la norma Euro3 (habitualment matriculats abans del 2000) i cotxes dièsel anteriors a la norma Euro4 (habituament matriculats abans del 2005 o 2006).Tampoc tenen dret a distintiu motocicletes i ciclomotors anteriors a la norma Euro 2, en general matriculats abans del 2003.Tot i no tenir dret a circular per la ZBE, les persones titulars dels vehicles no aptes per fer-ho poden demanar un màxim de deu autoritzacions l'any. A més, hi ha una sèrie d'exempcions de multa, com en cas de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, cotxes de serveis d'emergències o serveis essencials (com un vehicle mèdic o funerari). També n'estan exempts alguns vehicles singulars, com grues, vehicles firaires, unitats mòbils de ràdio o televisió i vehicles laboratori, entre altres.Els vehicles d'autònoms amb rendes baixes i les furgonetes sense etiqueta ambiental podran circular per la ZBE fins a l'1 d'abril del 2021; els vehicles pesants de mercaderies, camions i autocars petits fins a l'1 de juliol del 2021; i els autobusos i autocars que transporten passatgers tindran marge fins a l'1 de gener del 2022.En el cas dels autònoms, s'hi podran acollir aquelles persones amb uns ingressos equivalents o inferiors a dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) que acreditin que necessiten el cotxe o la moto per treballar.Al juny el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresident d’Ecologia de l’AMB, Eloi Badia, ja va indicar que si bé per a autònoms i furgonetes lleugeres el calendari de moratòria s'ajustava a la paralització per l'estat d'alarma i s'ampliava els tres mesos que va durar, en la resta d'exempcions es dona més marge precisament perquè els vehicles pesants puguin instal·lar un filtre anticontaminació per circular per la ZBE.L'Ajuntament de Barcelona i l'AMB confien que la ZBE contribueixi a reduir la contaminació un 30% en quinze anys.A més de l'emergència limàtica, Badia ha reivindicat la ZBE com a eina per frenar la propagació de l'epidèmia de Covid-19. El regidor ha recordat que les persones amb patologies respiratòries presenten més complicacions de salut si es contagien de coronavirus i, en aquest sentit, ha assenyalat que la reducció de contaminació amb la ZBE servirà com a estratègia de prevenció. "Si afrontem la segona onada amb millor qualitat aire, la resposta serà més satisfactòria", ha dit Badia.L'Ajuntament també confia que la posada en funcionament de la ZBE al 100% serveixi perquè més ciutadans deixin de fer servir el cotxe i optin pel transport públic. Segons dades municipals, fins a inicis de setembre s'han tramitat 9.183 targetes verdes metropolitanes, el títol amb què es recompensa amb tres mesos de transport públic gratuït els ciutadans que desballesten el seu vehicle contaminant.A més, Badia ha informat que dels vehicles que circulen per la ZBE només n'hi ha un 1,7% que gaudeixin d'una moratòria per no ser multats. El regidor considera que una xifra tan baixa demostra que els conductors han deixat de circular tot i poder-ho fer encara sense arriscar-se a ser sancionats.

