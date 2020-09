Mas acusa JxCat de «trencar» el pacte per escrit sobre l'ús de la marca

La marca de Junts per Catalunya (JxCat) és a l'epicentre del plet obert entre Carles Puigdemont i el PDECat. L'expresident Artur Mas s'hi ha referit aquest dimarts en una entrevista al programa El Món a RAC1 en la qual ha acusat el nou partit de Puigdemont i Jordi Sànchez de "trencar" el pacte per escrit segons el qual no es podia fer servir aquesta marca sense consens amb el PDECat. A Mas no li agrada la demanda que ha presentat la formació liderada per David Bonvehí pel control del nom, però ha indicat que no s'hauria produït si abans JxCat no hagués "trencat" l'acord que van signar Bonvehí, Puigdemont i Sànchez la primavera del 2019 sobre les bases de la negociació.Els dos líders de Junts van obtenir el control de la marca en una assemblea telemàtica celebrada el 27 de juny , però la maniobra no va ser comunicada fins la primera setmana de juliol a Bonvehí, que en aquella trobada amb Sànchez estava acompanyat per Marc Castells, alcalde d'Igualada i un dels negociadors del PDECat. "La demanda no em sembla bé en el sentit que l'última cosa que s'hauria d'arribar a fer és anar als tribunals, però he de dir amb tota claredat que es trenca un pacte escrit . JxCat com a marca no es podia utilitzar per cap de les dues parts sense consens", ha ressaltat l'expresident de la Generalitat, que ahir ja va criticar la maniobra en roda de premsa Malgrat que la trencadissa entre el seu espai és pràcticament irreversible, Mas ha apuntat que encara hi ha un "fil d'esperança" per tal que Junts i el PDECat presentin una "oferta conjunta" a les properes eleccions. Fonts del partit de Bonvehí indiquen que aquesta situació és "complicada", i apunten que qualsevol entesa hauria de ser després dels comicis. A banda, també existeixen veus dins del PDECat que aposten per anar en solitari amb Àngels Chacón com a candidata . Entre aquests dirigents hi ha Marc Solsona, Marc Castells i Montserrat Candini, entre d'altres. Mas ha defensat la tasca de la cessada Chacón i del també exconseller Miquel Buch, afectats per una remodelació de Govern que el president Quim Torra va promoure fa dues setmanes.L'expresident, a banda, ha revelat que es va reunir amb Pedro Sánchez a la Moncloa abans de la sentència del Tribunal Suprem per abordar la situació política. Mas li va indicar que el dret a decidir és el concepte que genera més consens a Catalunya, però no va obtenir cap resposta concreta. Des d'aquell moment no han tornat a tenir un contacte sovintejat. L'expresident ha avalat la taula de diàleg, però ha assegurat que ha de servir per trobar una solució política de fons al conflicte.

