Alerten del poquíssim ús de la mascareta als parcs

Investigadors del BIOCOMSC , el grup de recerca de Biologia Computacional de la UPC, alerten en un estudi del poquíssim ús de la mascareta en reunions als parcs. Han classificat el comportament d'uns 3.100 ciutadans de Barcelona, distribuint per entorns i per districtes.Si bé als supermercats, un espai interior on es coincideix amb gent coneguda, un 95% dels enquestats assegura que porta la mascareta, el percentatge baixa per sota del 10% en trobades de més de dues persones a un parc.En els parcs petits més urbans el percentatge pot ser superior, però encara és més baix, del 2%, en terrasses de bars i restaurants. El grup ha traslladat aquest informe a la Comissió Europea.Ara bé, els investigadors admeten que els percentatges podrien ser diferents en altres poblacions.

