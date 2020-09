Tercer grau per a Daniel Osàcar, que surt de la presó en menys de tres mesos

L'extresorer de CDC Daniel Osàcar, condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó pel Tribunal Suprem pel cas de desviament de fons del Palau de la Música, ha estat classificat en tercer grau i ha deixat el centre penitenciar de Brians 2, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN el Departament de Justícia. Des de dilluns de la setmana passada, Osàcar no dorm en aquesta presó, sinó en un pis tutelat per a presos.D'altra banda, Justícia ha indicat que Fèlix Millet, condemnat a 8 anys i 20 mesos de presó, i Jordi Montull, condemnat a 6 anys, 8 mesos i 15 dies, han estat classificats en segon grau. Tots dos romanen a la infermeria de Brians 2.Les resolucions de classificació inicial de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima confirmen les propostes acordades per la junta de tractament del Centre Penitenciari Brians 2, el passat 20 d’agost.Cal recordar que tots tres van ingressar de manera voluntària a la presó a finals de juny, el dia 22 Jordi Montull i el dia 25 Osàcar i Millet, en compliment de la sentència del Suprem. Osàcar i Millet tenen 85 anys, mentre que Montull en té 78. Els tres han estat ubicat a la infermeria de Brians 2 des de que hi van ingressar. El juliol passat, Montull va ser traslladat a un hospital amb símptomes d'ictus.

