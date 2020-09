Un institut de Manresa engega el curs amb aules que arriben als 37 alumnes de ràtio

Imatge d'una de les portes d'entrada de l'institut Lluís de Peguera Foto: AFT

"Guàrdies de primera hora: entrades". Així és com es titula el document que l'equip directiu de l'institut Lluís de Peguera, de Manresa, ha dissenyat per assegurar-se que l'entrada al recinte educatiu durant aquest curs marcat per la Covid-19, és ordenada i segura. Tenint en compte que, només amb els nois i noies d'ESO i de Batxillerat, ja se superen les tres-centes persones, es feia evident la necessitat d'habilitar nous accessos per evitar aglomeracions. Uns accessos que, al seu torn, han estat custodiats per professors del centre, que vetllaven perquè tothom entrés per on li tocava.A més a més, i igual que ho han fet les escoles de primària de la ciutat, a banda de les diverses portes s'han ideat franges horàries d'entrada. En aquest sentit, doncs, per la porta 1 hi han entrar els alumnes de 1r d'ESO (repartits per torns de deu minuts de diferència); per la porta 2 els de 2n d'ESO, i així successivament fins als batxillers. En total, doncs, han estat sis les portes que han rebut els estudiants de secundària. Cada una d'elles, amb un professor que els feia entrar d'un en un i que s'encarregava d'indicar-los l'aula a la qual havien d'anar."La veritat és que aquest sistema ens ha funcionat molt bé", ha explicat la directora de l'institut, Assumpta Pla, tot especificant que un cop tots els estudiants han entrat al centre, "hem tancat els accessos i només mantenim oberta la porta principal, fins a l'hora de la sortida".Ja fa setmanes que des del Lluís de Peguera es treballa perquè el funcionament del curs respecti totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats. No obstant, però, hi ha aspectes que no s'han pogut evitar. Si bé és cert que des de la Conselleria d'Ensenyament no es va establir cap ràtio màxima per a l'alumnat de secundària, sí que es va assenyalar que s'evitaria que hi hagués classes que superessin els trenta alumnes.En el cas de l'institut manresà no és que hi hagi 30 alumnes per classe, sinó que hi ha aules que arriben als 37, com és el cas d'un dels grups de batxillerat. Pel que fa a 3r i 4t d'ESO, hi ha classes amb 33 estudiants. A 1r i 2n d'ESO la mitjana és de 27 alumnes per aula."El problema que tenim és que ens falta espai; abans que comencés la pandèmia les úniques zones lliures que teníem eren els lavabos", lamenta Pla, que afegeix que han fet "mans i mànigues" per poder crear noves aules, però que, tot i així, "no són suficients". "Per sort", continua, "hem pogut organitzar els alumnes en grups estables", que no coincidiran amb la resta d'estudiants, ni a l'hora del pati. "La zona d'esbarjo també l'hem sectoritzat i coordinat per franges horàries", detalla.

