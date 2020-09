​Quinze mesos de presó per dos neonazis per gravar-se en un vídeo amb insults racistes al mig de Vic

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a quinze mesos de presó dos homes per insults racistes, xenòfobs i neonazis al passeig de la Generalitat de Vic. Els acusats, que han acceptat els fets i la pena, es van gravar fent salutacions feixistes i insultant els negres i els immigrants, i el vídeo va acabar a internet. Els dos homes no hauran d'ingressar a presó si segueixen un curs d'igualtat de tracte.Segons es declara provat i van acceptar els acusats, tots dos, moguts per "una actitud de profund menyspreu i rebuig cap a les persones immigrants i en concret cap a les persones de pell negra", i amb la "voluntat de generar entre la població sentiments de violència i odi contra aquestes i d'atemptar contra la seva dignitat".Cap a les 7 de la tarda del 15 de juliol del 2018 van proferir crits al passeig de la Generalitat de Vic proclamant: "barri d'immigrants d'altres races, no direm les respectives races perquè fan una mica de fàstic i estem netejant els carrers, llàstima que no els puguem netejar d'una altra manera, ja ens agradaria". "Tot és escombraria", van dir, en referència als immigrants de Vic i van acabar amb salutacions nazis.Prop d'un parc infantil, i quan es van creuar amb nens, alguns negres, els van dir "petites paneroles", i quan es van creuar amb dos homes adults negres van dir "molta panerola". Els fets van ser gravats per un d'ells de comú acord i es van localitzar a internet el 23 i el 24 de juliol a YouTube i Facebook.La fiscalia demanava inicialment tres anys i mig de presó, 3.600 euros de multa i inhabilitació durant cinc anys per fer cap feina vinculada a la docència, l'esport o el lleure, a més de la retirada dels vídeos de YouTube. Les defenses demanaven l'absolució.No obstant, el ministeri públic va rebaixar la petició de pena a 15 mesos de presó i 810 euros de multa, a més d'inhabilitació per a qualsevol ocupació relacionada amb la docència, l'esport o el lleure durant tres anys més. El pacte entre acusació pública i defensa inclou la possibilitat de pagar la multa en 12 mesos i de suspendre la presó durant dos anys amb la condició de no delinquir durant aquest temps i de participar en un curs d'igualtat de tracte.

