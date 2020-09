VÍDEOS Els millors moments de David Fernàndez al Parlament

David Fernàndez va ser diputat del Parlament de Catalunya del 2012 al 2015. La CUP va aconseguir per primer cop representació a la cambra catalana després de les eleccions del 25 de novembre de 2012. Van obtenir tres diputats: Fernández, Georgina Riveradavall (substituïda per Isabel Vallet) i Joaquim Arrufat. Segons diverses fonts de la CUP consultades per NacióDigital, el partit ha ofert a Fernàndez ser el cap de llista en les pròximes eleccions al Parlament . S'espera una resposta de l'exdiputat en un termini breu de temps. Fernàndez madura la decisió un cop ha rebut una proposta en ferm, després de mesos d'especulacions sobre el seu retorn a la primera línia de la política catalana."Vostès saben que és la màfia?" als directors generals de Caixa PenedèsResposta a la proposta del PP per fer una llei de símbols a CatalunyaResposta als diputats del PP, que demanaven neutralitat pública a la Generalitat"Ens veiem a l'infern" a Rodrigo Rato durant la comissió d'investigació de Bankia al Parlament"Vostè és un lladre!" a Adolf Todó, de Catalunya Caixa, durant la comissió d'investigació al Parlament

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor