Sanitat registra 101 morts per coronavirus i 27.404 nous positius més que divendres

La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia és Madrid amb 910 positius. La segueixen l'Aragó (401), el País Basc (288), Navarra (275), Andalusia (254) i Canàries (202). La resta de comunitats estan per sota dels 200 i Catalunya, n'ha registrat només un el dia previ.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 29.848 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 101 més que divendres. Segons l'últim informe, hi ha hagut 207 defuncions en els últims 7 dies, 55 de les quals a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 5.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 140.323 hospitalitzacions. En l'última setmana hi ha hagut a tot l'Estat 1.976 hospitalitzacions -350 a Andalusia i 339 a Madrid- i 138 ingressos a les UCI. De les 1.976 hospitalitzacions en els últims 7 dies, 32 han tingut lloc a Catalunya, que no ha registrat cap ingrés en UCI en la darrera setmana.En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut a tot l'Estat 12.803 entrades, 138 en l'última setmana. A nivell europeu, Espanya encapçala el nombre de casos i és l'únic estat -per darrere de Rússia- que supera s'acosta als 600.000 casos confirmats des de l'inici de la pandèmia.