Andorra admet a tràmit una querella contra Rajoy per coaccions a BPA

La Batllia d'Andorra ha admès a tràmit la querella presentada per l'Institut de Drets Humans d'Andorra contra l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, l'exministre d'Hisenda, Cristòbal Montoro, el d'Interior, Jorge Fernández Díaz i l'exsecretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez.Segons ha informat el Diari d'Andorra i confirmat fonts de l'Institut de Drets Humans a l'ACN, es tracta de l'ampliació de la querella que l'entitat va presentar al juliol de 2019, on s'acusava l'expresident i exministres espanyols d'haver fet pressions als responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) per aconseguir els comptes bancaris andorrans d'Artur Mas, Oriol Junqueras i els Pujol amb l'amenaça de tancar el banc.Segons l'acusació particular, les coaccions s'emmarquen en la visita oficial que Rajoy i Montoro van fer al gener de 2015 a Andorra, quan es van reunir amb el cap de govern andorrà, Toni Martí, i els ministres Jordi Cinca, Gilbert Saboya i Jordi Alcobé. Segons Drets Humans d'Andorra, la visita tenia l'objectiu d'obtenir informació dels líders independentistes catalans. La resolució de la Batllia admet a tràmit la querella contra l'expresident i exministres populars per tots els delictes de què se'ls acusa.

