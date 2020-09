Aznar alerta contra el perill de «desintegració» d'Espanya i reclama un govern fort

L'expresident espanyol i exlíder del PP José María Aznar ha assegurat aquest dilluns que Espanya corre el perill de la "desintegració" en mans d'un govern "dogmàtic" i uns aliats "excèntrics". L'expresident espanyol ha inaugurat les jornades "Centrats a Europa" que organitza la fundació FAES i que el proper divendres clourà Pablo Casado. Ha fet una crida en favor d'un govern "solvent" i amb "un projecte fort". L'alternativa, ha dit, serà una Espanya en el "vagó de cua d'Europa", sense un "sentit de compromís nacional compartit" i instal·lada en "els greuges i els problemes diferencials".Ha estat la primera intervenció pública d'Aznar després de les darreres revelacions sobre l'anomenat cas Kitchen , que esquitxa de ple el govern de Mariano Rajoy i a les quals no ha fet cap referència. Sí que ha aprofitat l'ocasió, però, per escometre contra el govern de coalició PSOE-Podem i la seva política d'aliances, sense esmentar-los explícitament.Aznar ha fet una crida a enfortir les institucions i evitar "el narcissisme de la identitat local".Casado clourà les jornades aquest divendres. Des de l'inici del seu mandat, el líder del PP, molt proper a Aznar, ha anat movent-se entre l'expresident i el seu directe antecessor, Mariano Rajoy, segons les circumstàncies. Si darrerament s'ha acostat més a posicions moderades dels eu partit, les novetats sobre les trames policicals -que afecten de ple els exministres Marís Dolores de Cospedal i Jorge Fernández- semblen aconsellar-li aparèixer de nou al costat d'Aznar.L'exlíder conservador ha assegurat que la UE és imprescindible per Espanya, però que la Unió no espera que es delegui en Brussel·les la resolució dels problemes. Ha dit que la Covid va agafar l'estat espanyol recuperant-se encara de la crisi econòmica.En lloc d'una política de recuperació de les les finances espanyoles, ha dit Aznar, ara hi ha un "govern dogmàtic" que entén la política com a "propaganda" i en mans d'opcions "molt minoritàries" amb un poder de decisió desproporcionat.Aznar s'ha esplaiat en l'anàlisi de la situació geopolítica global, per afirmar que s'està vivint "la crisi més greu de l'ordre mundial des de la fi de la Segona Guerra Mundial" i que la tasca dels "liberals" és preservar les institucions multilaterals sorgides d'aquell moment i avui amenaçades. Segons Aznar, aquestes institucions no han funcionat prou, en bona part per una crisi de lideratge, assenyalant especialment uns Estats Units que,s egons ell, ha renunciat a aquest paper.El president de la FAES ha demanat reinventar el multilateralisme, tasca que serà difícil d'imaginar sense el lideratge dels EUA. Ha apuntat cap als principals adversaris de l'ordre liberal, alguns amb ambicions regionals com Turquia, i d'altres amb pretensions globals com Rússia o la Xina.

