Troben indicis de vida a Venus

Un grup de científics europeus i dels Estats Units asseguren que han fet una troballa revolucionària: hi ha indicis de vida a Venus, el planeta més proper a la Terra. Segons un estudi publicat avui a Nature Astronomy , els investigadors haurien trobat rastre d'un compost gasòs a l'atmosfera del planeta: fosfina. La troballa és encara preliminar i necessita confirmació, però els autors de l'estudi asseguren que l'explicació de la fosfina és que hi hagi vida a Venus.Per què asseguren això? La fosfina és un gas fètid que s'origina a partir de la degradació del fòsfor, també de material orgànic. Segons el seu propi estudi, la quantitat de fosfina a Venus és 10.000 vegades més alta que la que podria produir-se per mètodes no biològics.Venus és un planeta inhabitable a la seva superfície. Té un demolidor efecte hivernacle, una pressió superficial aclaparadora i núvols d'àcid sulfúric. El planeta no és amigable per a la vida tal com la coneixem, i les poques naus espacials que la humanitat ha enviat a la superfície de Venus només han resistit uns minuts.La cosa canvia a uns 40 i 60 km sobre la superfície -on asseguren els científics que han trobat fosfina, l'atmosfera de Venus és la més semblant a la Terra de qualsevol altre lloc del sistema solar. La pressió és gairebé la terrícola i les temperatures oscil·len entre els 0 i els 50 graus.És per això mateix que una de les variables que es debatia entre els científics espacials, d'ençà que Carl Sagan posés el tema sobre la taula, era la possibilitat d'existència de vida en aquesta zona atmosfèrica de Venus. Ara, però, caldrà una confirmació clara.

