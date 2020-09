Consells per una tornada l'escola sense risc del Dr. Carlos Rodrigo

Són moltes les famílies que tenen dubtes sanitaris en referència a la tornada a l'escola. Fins i tot hi ha persones que a través de les xarxes socials han manifestat que no tornaran a veure àvies i avis o persones de risc que formen part del cercle més reduït de la família.D'altres que estan preocupades perquè els seus fills o filles tenen febre i no saben com han de procedir. Aquests són alguns dels consells que el Dr. Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria, pediatra especialista en malalties infecciones i professor universitari, ens fa arribar amb relació a la Covid i la tornada a les escoles.Hi ha casos en els quals els símptomes que es donen en nens i nenes poden ser idèntics, sense cap possibilitat de diferenciar-los. De vegades, però, la infecció per SARS -CoV-2 (covid) és més que un simple refredat o constipat, i sí que pot diferenciar. Tot i això, les diferents manifestacions poden ser iguals fins i tot que una gastroenteritis lleu: mal de panxa, vòmits, diarrea. També poden ser similars a d’altres infeccions víriques comunes: febre sense res més, mal de gola, lleu dificultat en respirar… Les manifestacions que sí que són ben diferents i característiques de la covid són la pèrdua d’olor o gustUn nen amb diarrea o tos pot tenir covid o pot tenir una infecció cúmul diferent. Depenent de la intensitat i de la situació epidemiològica al seu voltant (casos de covid en la família o amics) o a la comunitat en la qual viu, se li farà investigació de covid o no. Això ho decidirà el seu pediatra.En aquest cas dependrà del protocol d’actuació conjunt de Salut i Educació i s’hauran de seguir les indicacions que ens diguin en cada moment.La idea és que el protocol d'actuació conjunt de Salut i Educació sigui dinàmic, amb modificacions, adaptant-se a la situació epidemiològica del moment i s'hauran de seguir les indicacions pertinents.Com a norma general les actuacions dependran de si el cas positiu és un/a nen/a de la mateixa classe (grup de convivència estable) o no. A les criatures del mateix grup de convivència en el cas d'un positiu se'ls farà un PCR a tots per mirar si algú més està infectat i se'ls mantindrà en aïllament dues setmanes.Si només és un cas sospitós, a aquest nen/a se li farà una PCR per saber si està infectat o no, i com que els resultats es tindran en menys de 48 hores des de la sospita no caldrà fer cap mesura amb relació als companys i companyes ni al professorat mentre s'espera. Això sí, al pacient sospitós de tenir la infecció se l'aïllarà immediatament (a l'escola en un espai separat fins que el duguin a casa) i no tornarà a l'escola fins que no se sàpiga que no té la infecció.Els germans/es d'una criatura amb infecció pel coronavirus no aniran a l'escola: se'ls farà la PCR i sigui quin sigui el resultat també quedarà aïllat a casa 14 dies, si la PCR és negativa (temps màxim d'incubació de la infecció) i un mínim de 10 dies si sortís positiva (temps màxim habitual per deixar de ser contagiós en cas d'infeccions lleus).Els germans/es de nens/es que han estat en contacte amb un/a pacient amb infecció per coronavirus no requereixen aïllament i poden anar a l'escola sense cap problema si el germà/na no està infectat. Només cal investigar amb PCR i aïllar els contactes directes amb un cas de Covid. No als contactes dels contactes.En principi sí que es poden veure els avis i qualsevol persona sigui sanitari o de qualsevol altra professió, sempre seguint les indicacions del govern. Els que han de prendre mesures de protecció són els adults que per la seva edat o per alguna malaltia són més vulnerables i les persones que estan en contacte amb malalts de covid.El que no es pot fer, com mai s’havia pogut fer (encara que, de vegades, no es complia) és anar a casa dels avis o de familiars o amics amb alguna malaltia de risc amb un nen amb febre, o refredat o amb qualsevol possibilitat de malaltia infecciosa. Això era absolutament incorrecte des de sempre, per la possibilitat de transmetre’ls la grip (com malaltia ben coneguda i clarament perillosa per la gent gran i malalta) o qualsevol altra infecció potencialment perillosa per a ells.Abans i després de la covid s’haurien de tenir les mateixes precaucions. I igualment amb els nadons, en aquest cas no tant per la covid (que no els afecta gairebé gens) sinó per altres infeccions realment perilloses per ells com la bronquiolitis per virus respiratori sincitial o la tos ferina entre altres.Les mesures de precaució en tots els casos són evitar el contacte si el nen té febre, refredat o qualsevol malaltia infecciosa, o si hi ha la possibilitat que hagi estat recentment (els 7-10 dies previs) en contacte amb un malalt de covid. I si el nen no té cap símptoma ni situació de risc, només cal evitar compartir gots, estris de menjar, i qualsevol situació que suposi una possibilitat de que saliva o secrecions nasals de l'infant o l’adolescent es transmetin a un altre. I les mateixes precaucions dels adults als nens i entre adults.Res d’especial. Les mateixes mesures d’higiene que s’han de fer amb la roba sempre. La roba no suposa un risc especial per les infeccions víriques, inclosa aquesta.També en aquest cas la resposta és idèntica a la de la situació prèvia a l'epidèmia de covid: els nens menors d’un any tenen moltes més possibilitats d’agafar infeccions a l’escola bressol que a casa, exceptuant si tenen germans grans que “compensen” la situació.De fet, pels nadons, el major perill segueix sent el mateix de sempre: el virus respiratori sincitial (per sobre de tots), altres virus respiratoris (com la grip), infeccions previsibles per vacunes però que ells encara no han rebut per la seva edat com ara la tos ferina (en menors de 3-4 mesos) o el xarampió (menors de 12 mesos).Dit això, portar els bebès a l’escola bressol moltes vegades és una necessitat pels pares que treballen. I llavors, només hi ha l’opció de ser molt curosos tothom: Els pares o tutors de no portar als seus fills si estan malalts (incloent-hi febre, refredats, diarrea, erupcions de possible origen infecciós) i el personal de les escoles bressols per evitar riscos.De fet, molt probablement les mesures de prevenció que tothom ha après i entès que s’han d’aplicar servirà per reduir molt els contagis d'altres malalties que són més perilloses pels nadons. Potser aquest sigui un dels pocs efectes beneficiosos d’aquesta pandèmia, i és bona notícia que els beneficiaris siguin els nens petits.