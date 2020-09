Un centenar d'alumnes de Granollers no comencen el curs per la manca de substituts per a un grup de mestres confinats

L'Escola Ponent de Granollers ha obert aquest dilluns les seves portes, però sense un centenar d'alumnes de quatre grups de primer i segon. El motiu: la manca de substituts per onze mestres que la setmana passada van quedar confinats per culpa de la Covid-19, un fet que ha estat anunciat pel centre a les seves xarxes socials. Segons ha precisat SomGranollers , el Departament d'Ensenyament tenia previstos set substituts perquè les classes de primer i segon curs poguessin començar aquest dilluns amb normalitat, però dos d'aquests docents no s'han incorporat.Els alumnes afectats no podrien començar les classes fins divendres. Està previst que aquest dimarts la Generalitat faci noves assignacions de docents per cobrir aquestes baixes, però el tràmit es podria fer d'urgència aquest mateix dilluns per accelerar l'arribada.La setmana passada l'AMPA de l'escola va denunciar que el centre estava "abandonat per les administracions públiques". La directora del centre ha declinat fer declaracions sobre aquest tema.

