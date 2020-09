L'Ajuntament de Tarragona no s'ha personat encara en el cas contra IQOXE

L'Ajuntament de Tarragona encara no s'ha presentat com a acusació particular en el cas que investiga el jutjat sobre l'accident a l'empresa química IQOXE, succeït avui fa 8 mesos. La mesura, a banda d'aprovar-se en plenari, va ser anunciada el passat 23 de juliol , un cop es va aixecar el secret de sumari. L'alcalde, Pau Ricomà, va detallar que en cosa de "setmanes" els serveis jurídics farien els tràmits pertinents, però de moment no hi ha hagut resultat.En un comunicat, la CUP ha denunciat que la formalització de la personació a la causa s'haurà de fer en un ple i que el punt no es va incloure en el plenari del mes de juliol, per la qual cosa demanen que s'inclogui en el pròxim ordre del dia, al 29 de setembre.La consellera Laia Estrada explica que, malgrat l'alcalde Ricomà va anunciar que el consistori tarragoní es personaria en la causa, "fins que no se'n dona compte al ple no es té la certesa que realment s'ha dut a terme la personació com a acusació, tal i com es va fer amb el cas Inipro"."Vuit mesos després de l'accident que va costar la via a tres persones, seguim constatant que la Declaració Institucional va ser només una escenificació", explica Estrada. Dels acords pactats, asseguren, només s'ha començat a treballar per recuperar el Plaseqta."Ni s'ha requerit a les empreses del complex petroquímic la relació i el detall dels diferents expedients sancionadors que se'ls hagin interposat, tampoc hi ha ni rastre del debat al voltant de la petroquímica, ni sobre l'elaboració d'estudis independents de la qualitat de l'aire i epidemiològics, malgrat també era un dels acords d'investidura ja recollit als pressupostos", lamenten.Ara fa aproximadament un mes, l'alcalde va assegurar que estaven "molt enfadats" amb les conclusions de la instrucció del cas, ja que "les empreses han de fer les coses bé". Pel que diu el sumari , no va ser el cas d'IQOXE, empresa que podria ser declarada responsable directa de la mort de 3 persones i 8 de ferides.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor