Investiguen una vintena d'embarcacions per envoltar i perseguir un grup de balenes al Cap de Creus

La situació generada aquest diumenge va suposar un perill pels tres exemplars de rorqual comú, així com estrés i molèsties que no s’haurien d’haver produït.



Pots consultar el reial decret 1727/2007 pel que s'estableixen mesures de protecció dels cetacis⤵️https://t.co/gE3IRN0JA5 — Agents Rurals (@agentsruralscat) September 14, 2020

Els Agents Rurals han obert una investigació a una vintena d'embarcacions d'esbarjo que van perseguir i encerclar un grup de tres balenes rorquals comunes aquest diumenge al Cap de Creus.El cos ha recordat a través de les xarxes socials que es tracta d'una espècie protegida. Per això, la normativa tan sols permet que hi hagi dues embarcacions de forma simultània que observin aquest cetacis i han de guardar una distància mínima d'entre 60 i 300 metres.A més, la legislació vigent marca les maniobres que cal seguir per evitar que es puguin causa molèsties o cap dany als exemplars d'aquesta espècie. Segons la normativa vigent, perseguir-los i rodejar-los pot comportar una sanció econòmica per la situació d'estrès que es genera als animals.

