Meritxell Neddermann porta al Mercat de Música Viva el seu disc debut publicat abans del confinament

Bemba Saoco a l'Atlàntida de Vic durant la gravació de l'actuació per retransmetre-la en línia Foto: MMVV

La cantant i pianista Meritxell Neddermann ha presentat aquest dilluns al matí al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) el seu disc de debut, In the Backyard of the Castle (Halley Records, 2020), publicat dos dies abans del confinament i que ara viu la seva estrena oficial, segons ha explicat l'artista a l'ACN. Avança que el concert repassarà el seu primer disc, marcat per melodies pop melancòliques, jocs amb el piano i loops, i tocs de la seva formació en música clàssica i jazz, amb una banda i escenografia de la Marta Archilés. Sobre el paper dels músics, reivindica que "l'art i la cultura haurien de ser considerats un bé essencial que comporti tot el que comporta un bé de primera necessitat, com a altres països".En el seu cas els darrers mesos han estat agredolços, o, segons afirma: "bifurcats", per haver sentit per una banda, "la il·lusió i l'alegria d'haver tret el disc, que arribés a la gent, que se l'escoltés", i per una altra, el confinament, com tothom, "amb dies de pànic, però també amb altres de creativitat".Ara arriba l'estrena oficial al mercat, que ha titllat de "plataforma brutal" i "espectacular" a nivell nacional. De fet, ha assegurat que, prèviament, com a artista no participant dels concerts i festivals, ja sentia parlar d'aquest espai, i que li fa molta il·lusió ensenyar el seu projecte en aquesta plataforma que posa en contacte músics i programadors. Pel que fa al seu pas per mercat, en el preenregistrament del concert, remarca: "La infraestructura va ser molt guai". A més, subratlla que hi ha molta professionalitat i empenta.Critica que el sector està patint des de l'inici de la pandèmia, amb una paràlisi total que ha afectat tots els músics: "Tot el sector està molt afectat en general. A veure si serveix per reivindicar una mica més la posició del músic a la societat", desitja. Tanmateix, assegura que ha pogut seguir treballant bastant: "Els concerts, malgrat les distàncies, n'hem pogut fer bastants". Segons remarca, la seva música no és per a milers de persones i no depèn tant d'aglomeracions, sinó que "funciona bé en un format petit o mig". I un cop sobre l'escenari, assegura tenir la mateixa sensació que quan feia concerts sense pandèmia: "Potser el públic està més tímid, però sento el caliu igualment".Després de treure aquest disc, l'artista està produint temes amb una mica més d'electrònica, i ha començat a escriure en castellà. Tanmateix, segons detalla, fa "coses amb més textura i cançons pianístiques" en la seva línia.Els professionals acreditats al Mercat de Música Viva de Vic han pogut escoltar aquest dilluns al matí en primícia el concert de Meritxell Neddermann. Tot i això, no serà fins aquest dimarts al vespre que el públic general podrà seguir el concert de Neddermann a través de la pàgina web del festival.Aquest mateix dilluns, també a partir de les 9 del matí, es pot sentir el darrer espectacle dels Bemba Saoco, una proposta 360 graus de visió, audició, vivència i immersió que inclou tant cançons del seu nou disc, Irreversible, com del seu antic treball Crújelo, però sota un nou format immersiu amb una escolta amb auriculars sense fils. "Fem un concert circular: estem ubicats de manera circular, jo al mig com a cantant", i el públic està barrejat amb els músics, sempre respectant les mesures covid.A banda dels concers en línia de Meritxell Nedderman i Bemba Saoco, els professionals acreditats i el públic en general també poden veure a través de la pàgina web del Mercat les novetats d'Alba Careta Group, Toni Xuclà, Clàudia Cabero i Gemma Abrié; i Javato y Los Disfrutones. A partir de les 16 hores, els programadors podran descobrir les darreres creacions de Carles Cases, Èric Vinaixa, Renaldo i Clara, La Fúmiga i Dois, Pois.

Consulta tota la programació

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor