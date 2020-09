Mor el ninotaire Fer als 71 anys

"Descanse en paz Fer, maestro y gran inventor de historias. Fermosas, además. Hasta pronto, compañero" pic.twitter.com/MgjfMriSA9 — El Jueves (@eljueves) September 14, 2020

El ninotaire Josep Antoni Fernández i Fernández, conegut com a Fer, ha mort aquest dilluns als 71 anys després de combatre una llarga malaltia. És un dels il·lustradors de vinyetes més importants de la història contemporània de Catalunya, amb creacions publicades a mitjans com El Jueves, El Papus, El Temps o les que publicava actualment, des de feia molts anys, a El Punt Avui. La publicació satírica s'ha volgut acomiadar d'ell.A més de fer la vinyeta diària al diari, va ser director d’'El Jueves i El Papus. L'any 1982 va ser un dels creadors d'El Jueves, revista que va dirigir posteriorment. Va substituir el caricaturista Cesc al diari català. Va rebre el premi Ivà al millor dibuixant humorístic (1996). Ha aparegut sovint en programes de ràdio com La Transmissió d'en Puyal, o El Matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas, per aportar su visió Còmica i despreocupada de l'actualitat.El 2018 va rebre la Creu de Sant Jordi "en reconeixement a una llarga trajectòria com a humorista gràfic". Va ser un dels impulsors del Premi Internacional d'Humor Gat Perich. Fer va començar col·laborant en publicacions com Mata Ratos, En Patufet, Oriflama i La Prensa i va treballar també a Barrabás, on feia humor del món de l’esport.

