Els empresaris aposten per la bicapitalitat i demanen al Govern que «es deixi d'il·lusions»

"Espanya ha de decidir si vol ser França o Alemanya". La frase ha ressonat aquest dilluns al Círculo Ecuestre, on s'han aplegat els presidents de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, del Cercle d'Economia, Javier Faus, i de Fira de Barcelona, Pau Relat, per debatre sobre el futur de Barcelona com a gran pol econòmic.Ha estat Faus qui ha dit que Espanya ha de triar i ha advertit que es pot equivocar greument si només aposta per Madrid, ja que "mai serà París perquè Madrid no s'ho podrà menjar tot". Dues capitals molt fortes no les volen molts, uns perquè només volen Madrid i altres perquè aspiren a que Barcelona sigui la capital d'una Catalunya sobirana. Però Faus ha defensat l'aposta per una Barcelona que sigui la capital tecnològica d'Espanya, "el San Francisco d'Espanya". Un repte que molts donen per fet, però que no serà fàcil d'assolir, ha advertit, perquè l'IBEX invertirà molt en tecnologia.Javier Faus ha assegurat que molts dels problemes existents en l'economia catalana ja hi eren abans de la pandèmia. "Ve un món molt competititu i si no fem les coses bé, baixarem de nivell i serem una Marsella o un Torí, però no jugarem la lliga amb ciutats com Nova York", ha dit. Faus ha reclamat un paper actiu del Govern català, de l'executiu espanyol i de l'Ajuntament de Barcelona. Faus ha subratllat que el govern espanyol ha d'apostar per Barcelona. Ha parlat d'una "lenta decadència" de la ciutat, que va començar, segons ell, molt abans del coronavirus, fa més de vint anys.Faus ha demanat a la Generalitat que "es deixi d'il·lusions i torni al paragmatisme". El president del Cercle ha citat el cas de les ciutats dels Estats Units que més han crescut els darrers anys, que no han estat Nova York o Xicago, sinó Austin (Texas), Seattle, San Francisco i Boston, concentrades en les economies de futur. Faus ha reivindicat una mirada estratègica.El president de la Fira, Pau Relat, ha afirmat que la pandèmia també suposa una oportunitat, perquè "ens ha posat davant del mirall" i alhora ha situat a totes les ciutats en el mateix nivell com a punt de partida. Relat ha demanat superar els debats a curt termini i tenir una ambició a llarg termini. Ha destacat el paper que pot jugar la Fira -en vigílies d'una gran ampliació- en un contetx que serà molt difícil en el futur immediat.Relat ha posat en valor tot el que suposa que el Mobile hagi apostat per romandre a Barcelona i hagi prorrogat per als propers anys que Barceloni continui acollint el congrés internacional tecnològic.El president de Foment del Treball ha destacat el component de referent internacional de Barcelona en els camps de la innovació, de la sanitat o de les start-up, i ha dit que la ciutat està en condicions d'organitzar els Jocs d'Hivern del 2030. Ha apel·lat a modernitzar l'agenda de la gran Barcelona i la seva àrea matropolitana.Sánchez Llibre ha defensat també la bicapitalitat i ha incidit en l'oportunitat que suposaran els fons europeus, que cal vetllar perquè s'inverteixin en vies com la transició energètica, la digiltalització i la intel·ligència artificial, i tot allò que vagi orientat a la reindustrialització del país. El líder de Foment ha recordat la proposta de posar 50.000 milions d'euros damunt la taula per intentar salvar empreses. "Fem el mateix que han fet els alemanys o els austríacs", ha dit, i deixar de banda els prejudicis ideològics perquè "el 2021 és un any perdut". Per ell, els fons que vindran són "un Pla Marshall que s'ha d'aprofitar".Josep Sánchez Llibre també ha assenyalat que Barcelona té una pedra a la sabata, que són les traves posades per l'Ajuntament al comerç: "Tenim una alcaldessa autoritària", ha dit en relació a Ada Colau. "Està arruïnant l'hosteleria i el comerç del centre de la ciutat", ha afegit, "amb plantejaments ideològics i sectaris". El president dels empresaris també ha criticat el Govern per la regulació de la llei de lloguers, que ha qualificat d'"antiestatutària".Javier Faus ha reclamat també atenció als problemes de la realitat més micro, com són la inseguretat en molts carrers o la degradació d'una part del centre com és Ciutat Vella, situacions que acaben erosionant la imatge d'una ciutat. Ha reconegut que els responsables polítics han diagnosticat bé alguns dels temes de fons, com la gentrificació, però no han sabut respondre amb eficàcia.És poc habitual que tres dirigents empresarials d'entitats diverses comparteixin espai i llancin un missatge compartit. Potser hi ha ajudat el fet d'haver intervingut tots tres en un espai "neutral" com l'Ecuestre. Antonio Delgado i Enric Lacalle, president i vicepresident del Círculo, respectivament, han presentat tots tres líders empresarials, que han estat moderats pel periodista Joan Tapia.Preguntats sobre la fusió de CanixaBank i Bankia, el president del Cercle s'ha mostrat confiat en el procés de fusió dels dos bancs, fruit d'un context de concentració avalada pels reguladors, i ha dit que cal veure amb bons ulls que sigui l'entitat catalana la que absorbeixi Bankia. Ha assegurat que l'èxit de l'operació serà que "quan despatxem a CaixaBank, truquem a Barcelona i no haguem d'agafar el pont aeri".

