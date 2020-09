Almenys quatre persones s'han reinfectat de coronavirus a Catalunya

Almenys quatre persones s'han contagiat per segona vegada de coronavirus a Catalunya, segons ha informat a RAC1 el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, el doctor Bonaventura Clotet, a RAC1 aquest dilluns i ha confirmat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en declaracions a la mateixa emissora.Dos dels quatre casos de reinfecció per Covid-19 són metges; un ho és de l'Hospital de Palamós i està ingressat a Can Ruti i l'altra és una metgessa de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Les reinfeccions s'haurien produït perquè els afectats no van produir prou anticossos i el fet que dos d'ells siguin metges es pot explicar perquè s'exposen a més càrrega viral de manera repetida.Així, el doctor Clotet demana continuar protegint-se amb les mesures preventives tot i que s'hagi passat la Covid-19. "En funció de la quantitat d'anticossos que tinguis és possible que no quedis protegit", ha advertit.El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol ha apuntat que "segur que hi ha molts més casos de reinfecció a l'estat espanyol que han passat inadvertits". "Tenen poca transcendència perquè són lleus. Però pot dependre molt de la quantitat de virus a què t'exposis", ha afegit.El doctor Clotet ha destacat que l'eventual vacuna de la Covid-19 "ha d'induir un tipus d'anticossos de llarga durada". "No hem de témer que la vacuna no pugui funcionar", ha assenyalat.

