Mas reclama a Torra que consensuï amb ERC la resposta al Suprem

Missatge d'Artur Mas a Quim Torra de cara a la probable inhabilitació a càrrec del Tribunal Suprem, on aquest dijous el president de la Generalitat té una vista per tractar el recurs presentat per la seva defensa. Segons Mas, la resposta al Suprem ha de ser consensuada per tots els actors del Govern i, per tant, també amb ERC, que fa dies que pressiona per acordar una resposta conjunta i demana consensuar la data de les eleccions en el debat de política general que arrenca aquest dimecres al Parlament.Els plans per la inhabilitació, ha indicat Mas, han de tenir un component "institucional", i és en aquest marc que s'han de tractar. L'expresident ha insistit, en aquest sentit, que només hi ha dues vies possibles: convocar eleccions o bé investir un nou president que s'encarregui d'esgotar la legislatura. Aquesta última opció ja ha estat rebutjada públicament tant per Torra com per Carles Puigdemont, líder de Junts, de qui Mas s'ha desmarcat aquest dilluns perquè el nou projecte pot acabar en "separació" L'expresident ha apuntat que qualsevol alternativa a unes eleccions o a una investidura ha de ser "explicada" per qui la defensi. Una de les opcions que hi ha damunt la taula - així ho va avançar NacióDigital - és la possibilitat de posar en marxa la via Venturós, és a dir, que Torra continuï sent president de manera simbòlica mentre les decisions administratives les prengui el vicepresident Pere Aragonès com a president en funcions.Mas no s'ha estat de criticar la remodelació del Govern del 4 de setembre , en la qual el PDECat -partit on milita- va ser expulsat. L'expresident ha indicat que, si s'havia de reforçar l'executiu de cara a la pandèmia, també s'hauria d'haver tocat la part d'ERC, que és qui té al càrrec les conselleries més delicades en la gestió de la crisi sanitària. Mas també ha remarcat la remodelació ha tingut "conseqüències", com ara dificultar encara més que el PDECat i Junts per Catalunya arribin a un acord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor