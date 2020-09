ERC reclama un acord sobre la data de les eleccions al debat de política general

"Una resposta compartida i que vagi de la mà de la democràcia". És la petició que fa ERC a JxCat quan falten quatre dies per a la vista del Tribunal Suprem que ha de decidir sobre la inhabilitació del president Quim Torra. Els republicans consideren que és "viable" acordar una estratègia conjunta de l'independentisme aquesta mateixa setmana per donar-hi resposta i pilotar el final de le legislatura. El debat de política general, asseguren, podria ser l'escenari on "explicitar-la".Així ho ha apuntat la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, just abans d'afrontar les primeres trobades per explorar l'entesa. Tal i com ha avançat tant Junts per Catalunya com ERC es reuniran de forma bilateral aquesta tarda amb la CUP i tenen previst debatre en els pròxims dies per intentar arribar a un acord. Tant els republicans com els anticapitalistes comparteixen que no es pot deixar "en mans del Tribunal Suprem" ni qui ocupa la presidència de la Generalitat ni quan són les eleccions, que es convocarien de forma automàtica si no ho fa abans el president.Vilalta ha defugit concretar quina creu que ha de ser la resposta a una eventual inhabilitació i també ha esquivat valorar la proposta concreta explicitada per la CUP -acordar la data de les eleccions i presidència simbòlica de Torra si és inhabilitat- però ha insistit que cal "estar a l'alçada" i superar "les divisions internes". Els republicans insisteixen que l'independentisme necessita "enfortir-se" i que això passa per concórrer amb un paraigües comú a les pròximes eleccions. El debat de política general, ha argumentat la secretària general adjunta, hauria de servir per exposar "unes línies de futur compartides" tant dins del propi Govern com amb tot el moviment independentista.Aquesta setmana també es preveu que s'intensifiquin els contactes entre els gabinets dels presidents Pedro Sánchez i Quim Torra per intentar fixar la data de la trobada de la mesa de negociació. Segons ERC, més important que la data és concretar-ne un contingut que serveixi "per avançar" cap a una solució democràtica per resoldre el conflicte.

