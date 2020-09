Ciutadans aprofita l'inici del curs escolar per insistir en un «front unionista»

Ciutadans continua aferrat al seu guió en favor d'un front unionista . Aquest dilluns ha insistit en la necessitat d'una "unió dels partits constitucionalistes" per posar fi a "una dècada perduda a Catalunya" per culpa del procés. En la línia que segueix el partit d'Inés Arrimadas, el diputat David Mejía ha afirmat que el bloc independentista està dividit i és el moment d'aconseguir una "coalició" amb el PSC i el PP per "derrotar el separatisme a les urnes". També ha fet una al·lusió a l'"injust" règim electoral de Catalunya.Mejía ha aprofitat l'inici del curs per atacar tant el Govern català com l'executiu espanyol sobre la gestió feta -"han suspès"-, tot afirmant que "no s'han fet PCR ni s'han comprat ordinadors" per a les aules i que en el vídeo del president Torra de diumenge "no va donar ni seguretat ni certesa". El diputat Ha acusat el president Torra d'estar "més pendent de la seva possible inhabilitació que de treballar pel conjunt dels catalans". Ha dit que "Catalunya no pot encadenar presidents inhabilitats ni fugits per la justícia".Preguntat sobre la mesa de diàleg que es reprendrà en breu entre l'executiu espanyol i la Generalitat, el diputat unionista l'ha titllat de "mesa de la vergonya i del xantatge", que busca "privilegis" per a Catalunya en relació als altres territoris de l'Estat.Sobre els pressupostos de l'Estat, Mejía ha repetit el que totes les veus de Ciutadans han anat expressant aquests dies, que el president espanyol Pedro Sánchez ha de triar a quins socis prioritza, si Bildu i els sobiranistes, o al seu partit.

