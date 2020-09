6 consells d'una psicòloga als estudiants per afrontar el curs del coronavirus

Aquest dilluns ha començat, probablement, el curs escolar més estrany de la història. En el primer dia de classes, dues de les 5.455 escoles de Catalunya no han obert portes per positius entre el professorat.Laia Sala, psicòloga del Consultori d'Adolescents.cat , dona alguns consells als estudiants per afrontar aquests primers dies, després de mig any sense classes presencials.

