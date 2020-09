La CUP es reuneix amb JxCat i ERC aquesta tarda per debatre sobre la inhabilitació de Torra

Quan falten quatre dies per la vista del Tribunal Suprem sobre la inhabilitació del president Quim Torra, comencen els moviments dels partits independentistes per intentar consensuar una resposta. La CUP, que la setmana passada va sacsejar el tauler amb una proposta, es reunirà de forma bilateral aquesta mateixa tarda amb JxCat i ERC per debatre si és possible consensuar una estratègia de tot l'independentisme per pilotar el final de la legislatura.Els anticapitalistes van esbossar la setmana passada un pla que passa per pactar la data de les eleccions "el més aviat possible" i que Torra ostenti una presidència simbòlica fins aquell dia en el cas que sigui inhabilitat. La proposta, avançada per NacióDigital, implica que el president s'aculli a l'anomenada "via Venturós" i mantingui l'agenda institucional però sense les funcions administratives, que recaurien legalment sobre el vicepresident Pere Aragonès, candidat in pectore d'ERC a les eleccions.Malgrat que la setmana passada JxCat va encaixar de portes enfora amb fredor aquesta proposta de la CUP i que ERC no la va considerar "la millor" però sí un bon punt de partida, de portes endins sí que es va manifestar la predisposició a parlar-ne, motiu pel qual les agendes han començat a moure's.Les trobades es produiran després d'una Diada marcada per l'estirada d'orelles de l'independentisme civil, que reclama als partits que aparquin els interessos electorals i les disputes internes per traçar un nou rumb. Després de les reunions bilaterals que es produiran aquesta tarda, la CUP aspira a poder fer una reunió en la qual hi participin els tres actors.El context preelectoral i les discrepàncies enquistades entorpeixen els acords dins de l'independentisme. Especialment entre Junts per Catalunya i ERC, al capdavant d'un Govern sotmès a les tensions constants entre els dos socis, però també a la batalla que s'està lliurant en l'espai liderat per Carles Puigdemont.

