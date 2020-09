Hisenda suspendrà el sostre de despesa del 2020 i permetrà als ajuntaments gastar el seu superàvit

El Ministeri d'Hisenda suspendrà el sostre de despesa aquest any i permetrà als ajuntaments gastar el seu superàvit. El nou decret que l'executiu impulsarà en les properes setmanes preveu que els ens locals puguin utilitzar el superàvit del 2019 amb l'objectiu de finançar inversions. La decisió del govern espanyol arriba després que el Congrés tombés el decret de romanents , en la primera gran derrota parlamentària de la Moncloa en aquesta legislatura.L'anunci l'ha fet la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, en una entrevista a La Sexta, on ha especificat que el seu ministeri treballa amb l'objectiu que "les regles fiscals se suspenguin també l'any que ve". Hisenda permetria acabar durant el 2021 els projectes d'inversions sostenibles iniciats el 2019 i que s'estiguin finançant amb superàvit del 2018. De la mateixa manera, acceptarà que s'utilitzi superàvit del 2019 per finançar despesa aquest any, sempre que es tanqui aquest exercici amb equilibri pressupostari.Amb caràcter "excepcional", el govern espanyol permetrà a les diputacions fer servir el superàvit de l'any passat per compensar la caiguda d'ingressos en els tributs especials.L'executiu espanyol calcula que el nou decret tindrà un impacte de més de 3.000 milions d'euros al conjunt de l'Estat. Inclourà, segons el ministeri, les mesures més "urgents" per als ajuntaments que es van pactar amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i que van generar un major "consens".En un nota de premsa, l'executiu assegura que és "conscient" del paper dels municipis per abordar la reconstrucció econòmica i lamenta que "la solució aportada per a l'ús dels romanents no s'hagi aprovat". En aquest sentit, Hisenda remarca la seva "disposició" per escoltar les propostes alternatives que facin les formacions polítiques.Hisenda també recollirà en el nou decret que les entitats locals amb risc financer puguin pagar els seus deutes amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social amb recursos del Fons d'Ordenació. A més, es permetrà a aquests ajuntaments que cancel·lin els seus deutes del Fons per al Finançament de Pagament a Proveïdors a través de préstecs bancaris.Per a aquells que tinguin problemes de solvència, es preveu la possibilitat de consolidació del deute a curt termini en deute a llarg termini. Les diputacions podran formalitzar préstecs amb aquests ens locals i, a més, destinar el superàvit del 2019 a transferències corrents en favor dels municipis amb problemes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor