Entrades pactades amb les famílies, mans netes i temperatura: els més petits tornen a l'escola bressol

FOTOS Primer dia d'escola a Sabadell Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

Alguns contents, altres desconcertats i alguns plorant. Així ha estat com els més petits han tornat aquest dilluns a l'Escola Bressol Municipal El Roure, a l'Eixample de Barcelona. Les famílies han anat arribant de forma esglaonada, en horaris pactats amb el centre, entre nervis i il·lusió per un primer dia tan esperat després de mesos amb les escoles tancades.Això sí, el nou curs ve també amb algunes normes noves, com ara prendre la temperatura als fills abans de sortir de casa. En cas que no ho hagin fet, se'ls pren al centre, just abans d'entrar. Quant a les ràtios es mantenen les ja fixades i s'incorpora com a mesura els grups bombolla o estancs, per evitar la interacció d'infants i mestres de diferents grups."Cada grup té la seva tutora referent i una de suport, i aquests grups no es poden barrejar amb cap altre grup", apunta a l'ACN la responsable del centre, Sandra Montesinos. Així, mai hi haurà en una mateixa habitació dos grups barrejats i abans de fer un canvi d'aula es netejarà l'estança. A més, les ràtios per grup d'edat es mantenen: el grup de lactants són vuit infants, el grup de 1-2 són tretze i el grup de 2-3 són vint.Una de les mesures importants és que els infants han de rentar-se les mans amb aigua i sabó i dur un calçat específic o uns mitjons antilliscants diferents dels que duen pel carrer per estar per dins de l'escola. "No pot entrar sabata del carrer a l'estança", explica Montesinos. D'altra banda, tal com arriben les famílies cal que la criatura es renti les mans amb aigua i sabó. "S'ha de repetir moltes vegades al dia", recorda. En el cas dels petits, però, ho fan amb aigua i sabó i no amb gel, que per contra sí que poden fer servir els pares.Una de les coses que s'ha abordat amb les famílies abans de l'inici de curs ha estat els horaris d'entrada i recollida dels infants per no fer "aglomeracions" en moments tan puntuals perquè hi hagi distanciament. L'escola obre a partir de les vuit del matí, moment a partir del qual s'ha intentat ajustar l'arribada a l'horari laboral dels pares. Una altra cosa que han de tenir en compte és que només es permeten quatre adults dins de l'estança, és a dir, un familiar per nucli. "Les famílies de moment ho estan portant bé", assegura Montesinos.La Gemma, una de les mares de l'escola bressol, comenta a l'ACN que afronten el curs "amb molta il·lusió". "Moltes ganes d'engegar una mica de normalitat i una mica de nervis", comenta sobre la seva filla Victòria. "Esperem que vagi bé i confiem en que pugui mantenir-se", diu, admetent que "segurament" hi haurà períodes en què s'haurà d'aturar algun grup. Amb tot, espera que es mantingui l'escola "amb certa continuïtat".Per la seva banda, l'Eduardo, també afronta la tornada a l'escola amb "confiança". "Hem estat llegint i no tenim per què témer un contagi massiu a les escoles", diu en relació als estudis que apunten a un baix contagi del virus per part dels més petits. A més, el reconforta el fet que s'hagin pres mesures, com ara entrades i recollides esglaonades.

