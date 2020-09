Expectació, il·lusió i nervis en el primer dia d'escola

FOTOS Primer dia d'escola a Sabadell Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

Retrobaments amb els colzes, cares d'alegria i algun plor. "Estem tranquils, a veure què passa", comenten els grups de pares metre esperen l'hora que els han assignat per deixar els seus fills a l'escola. El passat 13 de març milers d'infants d'arreu de Catalunya marxaven a casa de manera precipitada per evitar contagis d'un virus que aleshores era del tot desconegut i que va arribar amb molta força a casa nostra.Ara, sis mesos després, aquest dilluns 14 de setembre milers d'alumnes del Vallès Occidental han tornat a les aules. Aquesta vegada però ho fan d'una manera molt diferent de la que estaven acostumats: entrades esglaonades, distàncies de seguretat, mascaretes i gel hidroalcohòlic a la motxilla.A les escoles La Mirada i l'Olivera de Sant Cugat els mestres han rebut, de manera esglaonada, els seus grups estables als patis i després els han donat la benvinguda i d'unes explicacions sobre el funcionament i les normes de la nova normalitat. Lluny queden les abraçades i els crits d'emoció d'aquells infants que passat l'estiu es retroben enèrgics amb els seus companys.Són moltes les famílies que valoren els "esforços" de la comunitat educativa per garantir un inici de curs segur. "És essencial que anem recuperant la normalitat", explica l'Iris, mare del Centre d'Educació d'Infantil i Primària Enric Cassasses de Sabadell. "Tenim confiança en l'escola", n'explica una altra que apunta a la necessitat dels pares a tornar a treballar.Al Col·legi Samuntada, al costat de la Torre de l'Aigua, l'alegria continguda també s'ha pogut observar tant a les cares dels més petits com dels més grans. En aquest centre, els alumnes de primària tenien l'hora d'accés a les 9 h del matí, mentre que els de parvulari entraven a partir de les 10 h per evitar aglomeracions a l'entrada.A l'escola França de Terrassa, el cap d'estudis, Albert Tena, resol dubtes a alguns pares i saluda als alumnes. Explica que les sensacions són "bones" i apunta a la col·laboració de les famílies "perquè tot vagi bé". En Blai, que té 11 anys explica que té ganes de tornar "per veure els companys i saber com estan", tot i que amb cara adormida declara "que també li fa una mica de mandra". La seva mare riu mentre manifesta que "ja era hora", tot afegint que "trencar les rutines ha sigut un rotllo". Tot i això, explica sentir "nervis per no saber què passarà la setmana que ve".L'ambient a fora de l'Institut Escola Pere Viver de Terrassa avui era d'incertesa, però sobretot de ganes de començar el nou curs. Una vegada dins l'escola, la cap d'estudis del centre, Rosa Maria, explica que "els grups estables no es barregen i els espais comuns s'han eliminat; al pati, cada classe té una zona delimitada per jugar". També han pintat línies de colors a terra per guiar cada curs de la porta fins a la seva classe. Encara que no han sigut moltes, la Rosa Maria confessa que algunes famílies no han portat els seus fills a l'escola, "perquè els feia por".A Rubí la tornada a l'escola també s'ha viscut amb incertesa i un cert caos a les entrades: les mesures de mobilitat excepcionals instaurades per l'Ajuntament de Rubí no han acabat de funcionar del tot, i és que alguns dels carrers que s'haurien d'haver tallat al trànsit han restat oberts mentre els nens i nenes feien cua per entrar a les seves respectives escoles.Al Regina Carmeli, el pas de vehicles per la zona on s'han habilitat les entrades ha provocat aglomeracions de nens i pares a les voreres i la petita plaça que es forma davant del pavelló, fins que un agent de la Policia Local ha arribat a regular el trànsit. "En principi ens van dir que es tallaria el trànsit, però veiem que passen els mateixos vehicles de sempre i per això ens està costant mantenir les distàncies", explica la Sara, mare d'una nena de l'escola.A Ca n'Alzamora, l'entrada ha estat bé, ja que tenien prou espai per guardar les distàncies i tenen cinc mestres de reforç per controlar els tres accessos. Finalment, a l'escola Montessori, la directora Conxita Gimeno ha explicat que "l'entrada ha anat bé, tot i que era molt nou i hi havia una mica de neguit. Tot i això, els nens i nenes amb molta il·lusió, i les mestres també".

