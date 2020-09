Els comuns retreuen al Govern que no hagi prioritzat l'educació

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha denunciat que el Govern de la Generalitat "no ha prioritzat l'educació" en la gestió de la pandèmia i ha assegurat que de ser així "hauria destinat els recursos necessaris" per a l'inici del curs. En roda de premsa, Mena ha dit que si a dia d'avui les escoles són segures "ha estat gràcies a la feina de la comunitat educativa" perquè l'executiu català "ha estat absolutament incapaç de dissenyar un pla per a l'inici del curs".Mena també ha demanat saber a què s'han destinat els 337 milions d'euros que pertoquen a Catalunya del fons per als sistemes educatius autonòmics de l'Estat i també ha preguntat quants recursos extraordinaris ha fet servir el Govern per garantir un inici de curs segur.A més, els comuns també han fet una bateria de preguntes a l'executiu sobre la gestió de la situació educativa i han demanat saber quina previsió té el Departament per als 1.700 professionals que són personal de risc. També com es gestionaran les ràtios a les aules, que el mateix conseller va reconèixer que en un 30% de casos no complien les recomanacions de l'OMS.Mena també ha recordat que de moment s'han incorporat 8.000 nous treballadors però els sindicats han avisat que en calen 40.000, ha preguntat com es gestionarà la desinfecció dels centres de secundària -que depenen del Departament- i ha volgut saber "on són" els 300.000 dispositius tecnològics que des d'Educació es van anunciar.

