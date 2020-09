No hi haurà vacunes contra la Covid-19 per a tothom fins al 2024: l'avís del major productor del món

No hi haurà suficients vacunes contra la Covid-19 per a tothom fins al 2024. Això és el que assegura el conseller delegat de Serum Institute d'Índia, Adar Poonawalla, en declaracions al Financial Times Segons Poonawalla, les companyies farmacèutiques no estan augmentant la seva capacitat de producció prou ràpid com per poder vacunar tota la població en el menor temps possible. "Hauran de passar quatre o cinc anys fins que tothom en aquest planeta tingui la vacuna", diu el conseller delegat de Serum Institute d'Índia, que calcula que el món necessitarà unes 15.000 milions de dosis, en cas que la vacuna sigui de dues dosis.El Serum Institute d'Índia s'ha associat amb companyies farmacèutiques com AstraZeneca i Novavax per desenvolupar la vacuna contra la Covid-19. En l'acord amb AstraZeneca es produirien vacunes per a 68 països, mentre que en el cas del pacte amb Novavax seria per a 92.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor