Com ens hem de saludar? L'OMS demana que tampoc es faci amb el colze

La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel pic.twitter.com/eRn1Q57K2F — Dɪᴀɴᴀ Oʀᴛᴇɢᴀ (@DianaOrtegaG) September 13, 2020

El director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va recordar aquest diumenge a través d'un retuit la recomanació que va fer el passat mes de març d'evitar saludar-se amb el colze perquè no permet guardar la distància de seguretat."En saludar la gent, és millor evitar xocar el colze perquè et poses a menys d'un metre de distància de l'altra persona. A mi m'agrada posar-me la mà al cor per saludar aquests dies", va aconsellar Tedros Adhanom Ghebreyesus en un missatge publicat al seu compte de Twitter el passat 7 de març i que ara ha recuperat.El missatge es va crear en el marc d'una sèrie de recomanacions que oferia, entre altres com rentar-se les mans amb sabó freqüentment i amb cura o quedar-se a casa si algú es troba malament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor