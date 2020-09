Polèmica per l'obertura de la porta davantera als autobusos

El sindicat UGT ha criticat aquest dilluns que TMB està "obligant, sense consens, a obrir la part davantera dels autobusos, augmentant el risc de contagi" dels conductors. En un comunicat, UGT diu que malgrat que hi hagi mampares, amb l'obertura de les portes del davant no es pot mantenir la distància de seguretat entre el conductor i el passatge.Segons UGT, la mesura s'ha pres sense el consentiment del comitè de seguretat i salut. Per això, el sindicat no descarta prendre "les mesures jurídiques necessàries", inclosa una possible demanda per danys i perjudicis contra TMB, si hi ha contagis de Covid-19 entre els conductors en el seu lloc de feina.D'altra banda, el sindicat lamenta que el comitè d'empresa de TMB ha demanat des de fa quatre mesos que es prengui la temperatura a la plantilla en el moment d'entrar la feina per augmentar la seguretat i prevenir contagis. Per ara, però, no es pren la temperatura als treballadors.

