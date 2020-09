Arrenca el Mercat de Música Viva de Vic més insòlit

Aquest diumenge a la nit, el concert gravat de Maria Arnal i Marcel Bagés va donar el tret de sortida al 32è Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) . Es tracta de l'edició més insòlita viscuda fins ara, ja que el format s'ha hagut d'adaptar a la situació derivada de la Covid-19. El certamen, que va del 14 al 19, combina actuacions en línia i concerts presencials.D'una banda, l'Atlàntida ha acollit la gravació d'una trentena de concerts que durant aquests dies els professionals podran veure en línia. La majoria són propostes d'estrena i a més d'artistes catalans, la programació també compta amb propostes artístiques d’altres comunitats autònomes amb grups d’Extremadura, Andalusia, Galícia, Balears i País Valencià. Així doncs, de les 52 propostes, una quarantena són en línia.Pel que fa als 12 concerts presencials, d'altra banda, es faran el 18 i 19 de setembre, i es repartiran en quatre espais de Vic: l'exterior de l'Atlàntida, el Parc Jaume Balmes, la Bassa dels Hermanos i la plaça dels Màrtirs. Tots ells estan adaptats a les noves mesures de seguretat i distanciament.Els concerts presencials són els de Ginestà, Pau Vallvé, Gemma Humet, Gerard Aledo, Ana Rossi & Marta Roma, Anaïs Vila, Anna Andreu, Blaumut, Le Nais, Maria Jaume, Massa, Relat, Riders of the Canyon i Yexza Lara. També hi ha programació per a públic familiar amb El Pot Petit i Penguins Reggae per a xics.El programa d'activitats per als professionals inclou quatre eixos: concerts enregistrats, pitchings on les empreses exposaran les seves propostes, webinars i speed meetings amb professionals de la música. Es fan del 14 al 18.

Consulta tota la programació

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor