​Intervenen 11 obres falses de Modigliani, Benlliure i Miró en una casa de subhastes de València

Una de les obres de Modigliani Foto: Europa Press

Agents del grup de Patrimoni Història de la Policia de la Generalitat valenciana han intervingut en una casa de subhastes de València 11 obres d'art, segons sembla, falses, quatre d'elles atribuïdes a Amedeo Modigliani per valor de vuit milions d'euros, tres a Mariano Benlliure, una a José Benlliure i altres tres a Joan Miró.L'operació va arrencar el desembre, arran d'una de les inspeccions que habitualment realitza el grup de Patrimoni Història en galeries, comerços d'antiguitats o de subhastes d'art al País Valencià, segons ha informat l'administració autonòmica en un comunicat.Després de sospitar d'algunes obres, la policia va intervenir les peces. Les obres han estat peritades per l'Institut Valencià de Convservació, Restauració i Investigació. El centre ha determinat, després de diversos estudis, que no es tracta d'obres originals, sinó d'obres falses amb firma apòcrifa.Per tot plegat, s'ha traslladat el cas al Jutjat d'Instrucció número 8 de València.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor