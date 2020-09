El curs comença amb dues escoles tancades pel coronavirus

Dues escoles no han obert portes en el primer dia del curs més incert. Es tracta de dos centres que han identificat positius entre el professorat, segons ha explicat a Catalunya Ràdio el conseller d'Educació, Josep Bargalló. Les escoles que han hagut d'endarrerir l'inici de curs per un positiu entre els docents i la conseqüent quarantena d'una part important del professorat són la Ridolaina de Montellà i Martinet i el centre Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts.A aquests dos casos coneguts, s'hi ha sumat l'Institut Escola Antoni Ubach de Terrassa, on s'ha detectat una plaga de vespes i on s'espera que les classes puguin començar dimecres. "Sabem que hi haurà incidències però sabem com les hem de tractar i estem preparats", ha dit.En el primer dia de classes, Bargalló ha explicat que es manté en un 30% el percentatge de grups de l'escola pública que no han assolit la ràtio de 20 alumnes per aula. Ha afirmat que es podrien haver contractat més professors "si la situació pressupostària fos una altra" però ha defensat que és la primera crisi econòmica "en que el departament no retalla sinó que contracta".Aquest dilluns hi havia 56 professionals, no només docents, amb un positiu per covid i 217 (incloent els positius) en quarantena. El conseller ha afirmat que tots dels que tenien constància el passat divendres tenen substitut aquest dilluns.Bargalló ha explicat que un dels aspectes que els preocupa és una "certa relaxació" del professorat quan no està amb alumnes. De fet, ha indicat que els positius que s'han donat als centres que no han pogut començar les classes tindrien a veure amb això. De l'altra, també ha expressat la preocupació perquè aquest relaxament es doni a les famílies fora del centre.En aquest sentit, ha explicat que treballen amb la Secretària General de l'Esport per tal de revisar les recomanacions i normatives esport per esport "per veure la seva adaptació a l'esport escolar". El conseller ha demanat a les famílies que siguin igual d'exigents que amb l'escola amb les activitats i l'activitat que els seus fills tenen fora dels centres i ha fet una crida a la responsabilitat.Ha defensat el treball fet des de la conselleria i ha afirmat que els canvis en les instruccions són conseqüència de la situació de pandèmia. "No ha fallat res, ha fallat que estem en una pandèmia que varia", ha manifestat. En aquest sentit, ha afirmat que segurament s'hauran d'afegir noves instruccions al llarg del curs.Pel que fa al material de protecció, ha concretat que s'han adquirit fins a 800.000 mascaretes quirúrgiques i la mateixa quantitat d'altres tipus. A més, s'estan comprant mascaretes transparents –acabades d'homologar- perquè les puguin fer servir professors que tenen alumnes que llegeixen els llavis o en altres circumstàncies en que són necessàries.D'altra banda, ha reconegut que la jornada intensiva és una qüestió "que està damunt la taula" però no només en pandèmia sinó a llarg termini. Tot i això, ha dit que s'ha d'estudiar des de diferents perspectives i ha rebutjat que aquesta organització sigui la millor analitzada des de totes aquestes perspectives.

