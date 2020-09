Argimon preveu un repunt del coronavirus en els propers dies però espera que sigui «molt suau»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, preveu un cert repunt dels indicadors en els propers dies ara que torna tota l'activitat laboral i escolar en aquesta segona quinzena de setembre, però ha afegit que espera que aquest increment sigui "molt suau". En declaracions a Rac1 , ha remarcat que la situació és "molt estable", amb el risc de rebrot que ha baixat una mica, "imperceptible", i l'Rt, en canvi, que ha pujat. "Ens queda molta i molta feina", ha avisat. D'altra banda, Argimon ha reconegut que és "probable" que aquesta mateixa setmana s'anunciï la reducció de la quarantena de 14 a 10 dies, però ha indicat que falten alguns detalls per tancar.Pel que fa als casos de reinfecció, ha confirmat els quatre a Catalunya avançats per l'emissora, i ha opinat que no seran freqüents. Dels quatre hi ha dos metges, un de l'Hospital Trias i Pujol i l'altre de l'Hospital de Palamós.

