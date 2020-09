​VÍDEO Batalla campal amb cinc expulsats al PSG-Olympique de Marsella

😱 Neymar, Kurzawa, Paredes, Amavi Benedetto expulsados en el PSG - Olympique de Marsella.



Vergonyós final de partit a París, en el clàssic francès entre el PSG i l’Olympique de Marsella, el primer de la temporada i el primer matx oficial de Neymar, després de patir el coronavirus. Batalla campal i cinc expulsats, entre els quals l’astre brasiler. El resultat, sorpresa, 0-1 a favor dels visitants.El marcador es va obrir al minut 31, amb un potent remat de Florian Thauvin. Més tard, el defensa espanyol del Marsella Álvaro Gónzález va reclamar l’expulsió de Di María perquè l’havia escopit. A les protestes, Neymar es va ficar entre el jutge i el futbolista del Marsella, al qual l’exbarcelonista va acusar d’haver-li proferit insults racistes. Tot i això, l’arbitre no va amonestar ningú.A partir d’ara, el partit es va anar escalfant, amb entrades fora de temps i queixes de tots els bàndols. Tot plegat va arribar al seu punt àlgid en el descompte, quan l’àrbitre va anular el segon gol de l’Olympique. En els moments d’indecisió, Neymar es va oblidar del joc i va anar directe a González, recordant-li els insults de la primera part, i això va generar una batalla campal entre els dos equips, amb cosses i cops de puny.Després d’uns minuts de caos, el jutge va expulsar Benedetto, Paredes, Kurzawa i Amavi (dos de cada equip). Després, cridat pel VAR, també va mostrar la vermella a Neymar, qui havia donat un cop al cap a González.El brasiler va marxar del terreny mirant una càmera i dient: “És un racista, per això l’he pegat”. A més, va decidir quedar-se al túnel a esperar l’espanyol.Els jugadors de l’Olympique ho van celebrar al vestidor, com podeu veure a sota.

