El Parc Natural de l'Alt Pirineu regularà l'accés de visitants amb el consens dels ens locals

El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha anunciat que regularà l'accés de visitants per evitar la massificació en indrets com la Pica d'Estats, el Pic de Sotllo o Sant Joan de l'Erm, en consens amb els ens locals corresponents. La direcció del parc ha decidit fer un crit d'alerta després de la multitud d'excursionistes que s'han apropat a la zona aprofitant el pont de la Diada, sovint amb actituds incíviques, sense l'ús de mascaretes i obviant les distàncies de seguretat.En un fil al Twitter, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha adjuntat instantànies d'una cua de muntanyencs per fer-se la fotografia al cim de la Pica d'Estats (3.143 metres) , gent banyant-se en estanys alpins –activitat prohibida- o d'una llarga filera d'autocaravanes a la carretera cap a l'estació de Sant Joan de l'Erm.Una última fotografia mostra una munió de gent a la tartera de port de Sotllo, hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie protegida i en perill d'extinció. "Tot això ens porta a establir un sistema de regulació de l'accés a la zona conjuntament amb Àreu, ens local propietari dels terrenys i els accessos en aquesta forest comunal, i l'Ajuntament d'Alins", ha avançat la direcció del Parc Natural de l'Alt Pirineu, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat.L'entitat no ha donat més detalls però ha precisat que la regulació "serà com s'acordi amb l'EMD d'Àreu per evitar que es col·lapsin els aparcaments".

