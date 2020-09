Tot el que heu de saber sobre el retorn a les aules

Falten poques hores perquè comenci el curs, i els dubtes i la incertesa no s'han evaporat. Funcionaran els plans de reobertura dissenyats per les conselleries d'Educació i Salut? Els protocols de detecció precoç dels casos seran efectius? Les escoles podran obrir tot el curs amb certa regularitat? L'única certesa, ara com ara, és que el curs 2020/21 estarà marcat de ple pel coronavirus. Els departaments d'Educació i Salut han abordat conjuntament el retorn a les escoles i el president de la Generalitat, Quim Torra, també ha estat molt a sobre dels preparatius del nou curs. "És hora de tornar a l'escola. Estem preparats", dia Torra aquesta setmana.El Govern ha treballat a contrarellotge per garantir un retorn segur, però encara hi ha qüestions per resoldre i les mesures que s'aplicaran aquest dilluns aniran variant. La tornada es fonamentarà sobre els grups de convivència estable, que han de permetre garantir la traçabilitat del virus i no tancar escoles si hi ha casos positius. Les ràtios, sobre les quals hi ha hagut polèmica aquests últims dies, "no són la prioritat" del Departament, tot i que s'intentarà que siguin de pocs alumnes per professor, però la cosa essencial és garantir que els grups són estancs. Està previst que dilluns vinent comencin el curs 1.587.395 alumnes, 9.451 menys que l'anterior. Repassem a continuació els principals elements d'un exercici que serà extraordinari i que servirà de prova de foc per calibrar la gestió de la pandèmia per part del Govern. El nou curs es fonamenta en un concepte clau, com ha reiterat diverses vegades el conseller Bargalló: els grups de convivència estable. Aquests grups seran essencials per garantir la traçabilitat del virus i evitar que si hi ha casos positius tota l'escola hagi de tancar. D'aquesta manera, si hi ha un cas positiu, s'aïllarà tota la classe, però no tot el centre, que podrà seguir treballant amb normalitat. Educació només es planteja el tancament de tota l'escola en cas que hi hagi més de dos casos positius en diferents grups i espais del centre.Que aquests grups no tinguin contacte amb alumnes d'altres classes és bàsic i, per això, és difícil de gestionar el fet que hi hagi activitats extraescolars, on nens de diversos grups poden compartir espai. En aquests entorns s'haurà de dur mascareta, i Educació ha instat les escoles i les AMPA a garantir-hi les mesures de seguretat. De moment, s'avalen les extraescolars. Preguntat per si enguany s'hauria d'evitar fer activitats fora de l'horari lectiu, Bargalló ha dit que la societat no es pot permetre que no hi hagi extraescolars aquest curs.Durant les setmanes prèvies a l'inici del curs, famílies i sindicats s'han centrat molt en les ràtios a les aules. Des d'Educació s'ha insistit que es farà l'esforç de reduir-les al màxim, però s'insisteix que la prioritat és que els grups siguin estables. L'objectiu és que hi hagi un màxim de 20 alumnes per aula a Primària, xifra que actualment superen un 30% de les aules dels centres públics. La xifra d'ESO i de l'escola concertada no es coneix encara, però Bargalló ha destacat que també han baixat i ha remarcat que el més important, més que el número d'alumnes per grup, és la seva estabilitat. De fet, ha dit que els alumnes amb necessitats educatives especials també seguiran integrats dins dels seus grups estables."Venim de ràtios molt altes, conseqüència de les retallades i canvis demogràfics des del 2010, però amb els moviments demogràfics actuals i la inversió en professorat tenim una majoria de ràtios molt baixes", va dir dilluns passat en roda de premsa. "Treballarem perquè a tots els llocs on sigui possible disminueixi la ràtio, però no ens obsessionarem amb la xifra, sinó en la seguretat, higiene, ventilació, estanqueïtat", va afegir també. Una de les opcions que s'han posat sobre la taula, i que ha rebut l'aval de la conselleria, ha estat agrupar alumnes de diverses edats, és a dir, fusionar cursos i després dividir-ho en grups per reduir els alumnes a l'aula. La proposta ha provocat dubtes entre les famílies. D'altra banda, i per mantenir les ràtios baixes, el Departament garanteix que cada centre que requereixi espais fora del seu edifici en podrà disposar. Als centres serà obligatori l'ús de les mascaretes en tots els espais. A les aules, malgrat que siguin grups estables, els alumnes de més de 12 anys també n'hauran de dur, i també els alumnes de primària durant els primers quinze dies com a mínim. La higiene de mans haurà de ser constant i s'haurà de mantenir distància amb els altres grups estables. A més, els centres hauran de prendre la temperatura als alumnes abans d'entrar a l'escola. El protocol de detecció precoç de casos també estableix una sèrie de símptomes amb els quals els nens no podran anar a l'escola i que s'han anat actualitzant i matisant fins a última hora. La responsabilitat de les famílies serà clau també per a l'èxit del nou curs i no podran portar els nens a l'escola si tenen símptomes compatibles amb la Covid-19. Els professors, per la seva banda, hauran de garantir "fins al límit" el compliment de les mesures i això es traduirà també en la relació amb les famílies. Les reunions hauran de ser telemàtiques i només es podran fer de manera presencial si és "estrictament imprescindible" i sempre mantenint les mesures de prevenció (mascareta, distància i menys de 10 persones). Les reunions entre professors també s'hauran de fer de manera online per evitar contactes estrets.Un altre dels elements que cal tenir en compte són els professionals de risc a les escoles. Del total de 12.800 que van manifestar alguna vulnerabilitat, 1.700 han requerit una adaptació del lloc de treball. Tot i així, el curs començarà amb 800 professionals -des de docents fins a personal administratiu dels centres- de baixa en escoles i instituts perquè no se'ls ha pogut adaptar el lloc de feina. Aquestes baixes es cobriran amb substitucions a partir de l'inici de curs.El Departament d'Educació ha incorporat 8.162 nous professionals a les escoles, entre docents i personal pedagògic i administratiu. En funció de com avanci el curs i de la situació epidemiològica, la conselleria no descarta noves contractacions que es farien ja amb el curs començat. Les noves contractacions, que van provocar discrepàncies entre Torra i Educació, no han satisfet els sindicats, que continuen demanant incorporar més personal, especialment docents, per fer front als reptes del nou curs.Tot fa pensar que el curs començarà amb l'epidèmia controlada a Catalunya, tot i que amb nivells de nous contagis encara molt elevats. El Govern preveu fer un cribratge massiu entre el 15 de setembre i el 15 de novembre entre alumnes i professors, amb 500.000 tests PCR. Es prioritzaran aquells centres on hi hagi casos, però l'objectiu és detectar casos positius i asimptomàtics entre aquelles persones que assistiran diàriament als centres.

