Israel, el primer país en tornar a confinar la població en la segona onada de contagis

Israel torna al confinament total. L'executiu de Bejamin Netanyahu, molt criticat per la gestió de la pandèmia, ha ordenat aturar l'activitat durant tres setmanes per frenar la segona onada de contagis del Covid-19 després d'un notable ascens de casos positius en el darrer mes. El país és el primer de l'economia avançada en reconfinar-se de nou després de registrar més de 4.000 contagis diaris en les darreres setmanes. Israel té nou milions d'habitants.Els israelians només podran sortir a una distància de mig quilòmetre de les seves cases, a excepció dels serveis essencials, encara que l'aeroport Ben Gurionde Tel Aviv seguirà operant.Israel va ser dels primers països en controlar la pandèmia a inicis del 2020 amb mesures ràpides de confinament, però en aquesta ocasió no ha pogut aplanar la corba sense necessitat de recloure la ciutadania als habitatges. La mesura s'aplicarà a partir d'aquest proper divendres i coincidirà amb l'any nou jueu.

