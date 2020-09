Marta Rovira aposta per anar a la taula de diàleg «sense renunciar a res» però sense «ingenuïtat»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha apostat per reunir la taula de diàleg i anar-hi "sense renunciar a res". "Els demòcrates com nosaltres el que volem és generar condicions perquè la taula de diàleg existeixi", ha dit la secretària general republicana, i ha afegit que haurà de ser el govern espanyol qui deixi de voler negociar."Però de nosaltres mateixos no podem dubtar: anirem a la taula sense renunciar a res i defensant que la solució política passa pel referèndum i l'amnistia; però també sense ingenuïtat", ha argumentat durant la presentació del llibre escrit conjuntament amb Oriol Junqueras 'Tornarem a vèncer (i com ho farem)' a La Setmana del Llibre en Català.Rovira ha obert la porta, però, a què el govern espanyol no acabi sent "realment dialogant i negociador" i ha admès que, ara per ara, els "costa creure" que l'executiu "assumirà amb responsabilitat" la situació política.Si la taula no acaba donant fruits, Rovira ha acceptat que caldrà "un nou embat democràtic". "Estem preparats per a un pas més", ha advertit. Segons els republicans, caldrà haver treballat prèviament en poder ser "molts més" perquè l'embat pugui tirar endavant. "Hem d'estar el millor preparats possible si l'Estat és immobilista i irreformable i no ens dóna el que volem; s'hauran carregat tot el diàleg", ha exposat."Nosaltres som defensors que a l'Estat com millor, millor", ha explicat Rovira, i ha justificat que si el govern espanyol "s'autoanomena el més progressista de la història i corre a dir que resoldrà el conflicte i que vol dialogar" ells seran "els primers a agafar la bandera del diàleg". "Som radicalment demòcrates", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor